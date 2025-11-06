Войната в Украйна:

Новият български филм "Рожден ден" във всички кина от 7 ноември

06 ноември 2025, 13:00 часа 234 прочитания 0 коментара
Новият български филм "Рожден ден" във всички кина от 7 ноември

Новата българска комедия "Рожден ден" тръгва от 7 ноември в киносалоните в цялата страна. Ден преди първата среща на филма с публиката се проведе и официалната галапремиера на филма. На събитието присъстваха актьорският състав, екипът на продукцията и специални гости, които споделиха емоцията от вълнуващата история за доброто и приятелството, която стои в основата на сюжета. Специална чест беше отдадена и на покойния Васил Банов, за когото е писан и сценарият, дело на Божан Петров и Ивайло Пенчев.

Интервю: За прошката и добрината, през призмата на абсурда: Свежен Младенов в Студио Actualno

От 7 ноември зрителите ще имат възможността да изживеят "Рожден ден" на голям екран. В основата на сюжетната линия застават героите Васил (Васил Банов), опитен крадец, току-що излязъл от затвора, и баба Геновева (Меглена Караламбова), самотна, възрастна жена, която е загубила вярата си в живота. Съдбата обаче среща двамата герои навръх рождения ден на баба Геновева и те стигат до договорка, която е напът да промени коренно живота не само на тях двамата, а и на съседите на Геновева – самотната майка Биляна (Милена Аврамова) и дъщеря ѝ Рая (Елеонора Събева). Популярността на Васил в криминалния свят обаче е голяма и тримата приятели Сашо, Любо и Краси (Свежен Младенов, Стефан Денолюбов и Станимир Гъмов) го откриват, за да поискат помощ в осъществяването на своя грандиозен план за обир. Първоначално идеята им изглежда като обикновено криминално престъпление, но се оказва една от най-важните битки в живота им. Житейските избори и перипетии, пред които са изправени, ги въвличат в поредица от комични ситуации. А силата на духа и общата им цел стопяват различията помежду им и ги променят завинаги.

Още: "Made in EU" тръгва по кината в България от 21 ноември

Още за филма "Рожден ден"

Историята на "Рожден ден" засяга важни общочовешки теми като семейството, любовта, приятелството, прошката и смелостта да се изправиш срещу пошлостта и бездушието на обществото. Зад остроумния диалог и привидно смешните ситуации, изградени върху интелигентния хумор, се крие дълбок размисъл за доброто у човека и силата на общата кауза.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Като част от великолепния актьорския състав ще видим още Николай Гундеров, Боряна Пунчева, Любен Чаталов, Диляна Попова, Китодар Тодоров, Константин Икономов, Филип Аврамов и София Бобчева.

Ревю: "Рожден ден" на Ивайло Пенчев: Лек, смешен и насочен към зрителите

Изпълнителен продуцент и режисьор на "Рожден ден" е Ивайло Пенчев. Продуценти на филма са Стоян Стоянов, Ивайло Пенчев и Борислав Пенчев. Сценарият е дело на Божан Петров и Ивайло Пенчев. Операторското майсторство е в ръцете на Георги Челебиев, а монтажът - на Стефан Бояджиев. Художник на продукцията е Мирослав Маринов, а композитор на музиката към филма е Георги Стрезов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
рожден ден Българско кино
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес