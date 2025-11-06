Новият български филм "Рожден ден" във всички кина от 7 ноември

Новата българска комедия "Рожден ден" тръгва от 7 ноември в киносалоните в цялата страна. Ден преди първата среща на филма с публиката се проведе и официалната галапремиера на филма. На събитието присъстваха актьорският състав, екипът на продукцията и специални гости, които споделиха емоцията от вълнуващата история за доброто и приятелството, която стои в основата на сюжета. Специална чест беше отдадена и на покойния Васил Банов, за когото е писан и сценарият, дело на Божан Петров и Ивайло Пенчев.

От 7 ноември зрителите ще имат възможността да изживеят "Рожден ден" на голям екран. В основата на сюжетната линия застават героите Васил (Васил Банов), опитен крадец, току-що излязъл от затвора, и баба Геновева (Меглена Караламбова), самотна, възрастна жена, която е загубила вярата си в живота. Съдбата обаче среща двамата герои навръх рождения ден на баба Геновева и те стигат до договорка, която е напът да промени коренно живота не само на тях двамата, а и на съседите на Геновева – самотната майка Биляна (Милена Аврамова) и дъщеря ѝ Рая (Елеонора Събева). Популярността на Васил в криминалния свят обаче е голяма и тримата приятели Сашо, Любо и Краси (Свежен Младенов, Стефан Денолюбов и Станимир Гъмов) го откриват, за да поискат помощ в осъществяването на своя грандиозен план за обир. Първоначално идеята им изглежда като обикновено криминално престъпление, но се оказва една от най-важните битки в живота им. Житейските избори и перипетии, пред които са изправени, ги въвличат в поредица от комични ситуации. А силата на духа и общата им цел стопяват различията помежду им и ги променят завинаги.

Още за филма "Рожден ден"

Историята на "Рожден ден" засяга важни общочовешки теми като семейството, любовта, приятелството, прошката и смелостта да се изправиш срещу пошлостта и бездушието на обществото. Зад остроумния диалог и привидно смешните ситуации, изградени върху интелигентния хумор, се крие дълбок размисъл за доброто у човека и силата на общата кауза.

Като част от великолепния актьорския състав ще видим още Николай Гундеров, Боряна Пунчева, Любен Чаталов, Диляна Попова, Китодар Тодоров, Константин Икономов, Филип Аврамов и София Бобчева.

Изпълнителен продуцент и режисьор на "Рожден ден" е Ивайло Пенчев. Продуценти на филма са Стоян Стоянов, Ивайло Пенчев и Борислав Пенчев. Сценарият е дело на Божан Петров и Ивайло Пенчев. Операторското майсторство е в ръцете на Георги Челебиев, а монтажът - на Стефан Бояджиев. Художник на продукцията е Мирослав Маринов, а композитор на музиката към филма е Георги Стрезов.