"Оскарите" тръгват извън Холивуд и вече няма да са същите

Академията за филмово изкуство и наука обяви, че през 2029 г. "Оскарите ще имат нов дом", който няма да включва търговски център. Церемонията ще се премести от "Dolby Theater" в сърцето на Холивуд в "Peacock Theater" в "L.A. Live", голям туристически комплекс в центъра на Лос Анджелис.

"Peacock Theater", който е и мястото на провеждане на "Primetime Emmy Awards" от 2008 г., ще премине през "обширни подобрения" като част от новата сделка със спортния и развлекателен гигант AEG, собственик на "L.A. Live". Площадът на "L.A. Live" — където в момента има заведения като спортния бар и ресторантната верига "Yard House" — ще бъде мястото на емблематичния червен килим на "Оскарите".

Смяната на мястото ще съвпадне с новия стрийминг дом на Оскарите в YouTube, който също ще започне през 2029 г.

Край на една традиция

От 2002 г. насам церемонията се провежда в "Dolby Theater", бивш "Kodak Theater", на "Hollywood Boulevard". Театърът с 3 400 места е построен специално за телевизионното излъчване на наградите и с архитектурни детайли, които напомнят за златната епоха на Холивуд. Колони с имената на носителите на наградата за най-добър филм от миналото украсяват прочутите стъпала пред театъра.

Докато интериорът на театъра е бляскаво представяне на Холивуд в целия му блясък, сградата се намира в търговски комплекс, който включва магазини на големи брандове, създавайки остър контраст с елегантната атмосфера на "Оскарите".

За онези, които не са запознати с обстановката, асансьор в мола, който отвежда звездите от едно ниво на друго, минава покрай "Dave & Busters", докато те се качват на горното ниво на комплекса "Ovation Hollywood", за да присъстват на "Governor’s Ball", официалното афтърпарти на Академията.

По много начини преместването в L.A. Live ще има подобна атмосфера, но вместо магазини, Peacock Theater е заобиколен от боулинг зала "Lucky Strike", няколко по-малки театъра и голямата спортна и развлекателна зала Crypto.com Arena – дом на баскетболния отбор LA Lakers и място, където се провеждат церемониите на "Грами".

В миналото "Оскарите" вече са се провеждали в центъра на града, като са имали свои домове в 'Shrine Auditorium" и "Dorothy Chandler Pavilion".

Според съобщението, церемониите ще се излъчват по "ABC' и ще се провеждат в "Dolby Theater' до 2028 г., когато ще се състои "100-ата церемония на "Оскарите", преди голямото им преместване в YouTube и центъра на Лос Анджелис, пише CNN.