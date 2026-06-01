Хиляди домакинства в "Люлин" остават без топла вода за седмица

01 юни 2026, 11:52 часа 576 прочитания 0 коментара
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода в периода от 15 до 21 юни, съобщиха от "Топлофикация София". Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в отоплителна централа "Люлин" и по топлопреносната мрежа. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването.

Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод, за 4-и и 5-и микрорайон периодът на спиране на топлоподаването ще е по-дълъг – от 15 до 28 юни. 

Извършваните дейности са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга, като ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон, посочват от столичната "Топлофикация".

Виолета Иванова Редактор
