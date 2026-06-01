Сърбия може да въведе визи за руснаците, за да изпълни критериите за присъединяване към ЕС. Към момента е известно, че сръбските власти обсъждат възможното премахване на безвизовия режим с Русия в името на присъединяването към ЕС, пише пропагандата "Известия", цитирана от ASTRA. Първоизточник на информацията е ръководителят на комисията на Народното събрание на Сърбия по въпросите на диаспората и сърбите в региона Драган Станоевич.

Според един от лидерите на дясното популистко движение „Ние сме гласът на народа“, „има заявления всичко това да стане до края на 2026 г.“, но доколкото на него му е известно това трябва да стане шест месеца преди присъединяването към ЕС.

"Но ние сме още далеч от присъединяването, така че изпълнението на тези отговорности също е далеч", цитира публикацията Станоевич.

Пътят на Белград за ЕС

Сърбия официално кандидатства за присъединяване към Европейския съюз през 2009 г. и получи статут на страна кандидат през 2012 г. През есента на 2025 г. Европейският парламент прие резолюция, в която посочи, че по-нататъшният напредък на Белград към членство в ЕС е невъзможен без присъединяване към санкции срещу Русия.

Както по-рано заяви председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич, Сърбия не налага санкции срещу Русия само защото самата тя е била обект на ограничения през 90-те години. В същото време посланикът на Сърбия в Руската федерация в коментар за "Известия" нарече тази позиция на Белград проява на независимата и балансирана политика на сръбските власти.