Никола Цолов в Гран при на Монако: Програма на състезанието от Формула 2 | дати | часове | телевизия

След невероятния старт на първия си пълен сезон във Формула 2, Никола Цолов претърпя много лоши няколко дни в третия кръг в Монреал. Българският лъв влезе като водач в класирането, но наказания както в спринта, така и в основното състезание, го оставиха без точки. Така той остана с 35 пункта и зае третото място, но сега идва ред на Гран при на Монако, където Никола Цолов може да се бори за място на върха във Формула 2.

Програма за Гран при на Монако: дата, начален час и телевизия

Никола Цолов водеше във временната класация преди да мине през ада в Гран при на Монреал. Българският лъв завърши пети в спринта и четвърти в основното състезание, но наказания и в двата дни го оставиха без точки. Така той остана на трета позиция с 35 точки, а първият Габриеле Мини е с 57. Както видяхме, всичко може да се обърне в едно състезание, а следващото такова идва съвсем скоро. В Монако вече са готови да приемат състезателите от Формула 2, а те ще се подвизават там от 4 до 7 юни. В пълната програма на Никола Цолов можете да видите повече информация за сезон 2026 на Българския лъв във Формула 2.

В кой ден и от колко часа ще дават тренировката и квалификацията за Гран при на Монако

За пръв път в Монако състезание от Формула 2 се провежда през 2017 г. Рекордът за най-бърза обиколка на пистата е поставен именно тогава от настоящия пилот на Ферари Шарл льо Клер – 1:19.309. Първият ден от програмата на четвъртия кръг е четвъртък, 4 юни. Тогава ще се проведе тренировката за Гран при на Монако с начален час 16:00 ч. българско време. Тя ще бъде излъчена пряко в българския телевизионен ефир, а каналът, който ще предава е Diema Sport 3. В петък, на 5 юни, ще се състои и квалификацията за Голямата награда на Монако. Тя е с начален час 16:10 ч. българско време и ще бъде предавана пряко по телевизията, отново в канала на Diema Sport 3.

Кога и къде да гледаме спринта и основното състезание на Гран при на Монако

Както във всеки кръг, последните два дни са най-важни в програмата. Тогава светлините са най-ярки, а пилотите се борят за всяка позиция и всяка точка. Спринтът за Голямата награда е първата надпревара, която може да изкачи Никола Цолов в класирането. Той ще се проведе в събота, 6 юни, от 15:15 ч. българско време. Спринтът ще бъде предаван пряко по българската телевизия в канала на Diema sport 3. И гвоздеят на програмата – основното състезание за Гран при на Монако. То ще се проведе в неделя, 7 юни, с начален час 10:25 ч. българско време. Българската телевизия ще предава пряко основното състезание за Гран при на Монако в канала на Diema Sport 3.

