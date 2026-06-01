Победа за София: "Капитолия" вече официално не е автокъща

Съдът окончателно отхвърли и второто искане на бившата автокъща „Капитолия“ за спиране на принудителното премахване на незаконните съоръжения в Борисовата градина, съобщиха от Столична община. На място в парка екипите продължават демонтажа и транспортирането на незаконно поставените масивни метални конструкции. Четири от общо шестте чадъра вече са напълно премахнати, като на терена остават последните два.

Развитието по казуса дойде след жалба на ползвателите на имота, която беше разделена на две отделни съдебни производства. Първото, което атакуваше фактическите действия на общинската администрация, вече беше отхвърлено на първа инстанция.

По второто производство, насочено директно срещу заповедта за премахване, съдът отхвърли искането за спиране на изпълнението. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС).

"Това не е дело на Столична община срещу собствениците на автокъща. Това е дело на софиянци срещу незаконното превземане на Борисовата градина от някой, който е свикнал да бъде недосегаем", категоричен бе заместник-кметът по правните въпроси Стефан Дъров.

Принудителният демонтаж започна на 20 май по заповед на кмета Васил Терзиев. Става дума за шест масивни метални чадъра, които в продължение на четвърт век заемаха близо 3 декара в самото сърце на парка. Въпреки опитите за саботаж чрез „фиктивни дела“, новата градска управа демонстрира нулева толерантност към практиката парковете да се ползват за частен бизнес.

„От днес „Капитолия“ вече не е автокъща. Този модел приключи. Борисовата градина е зеленото сърце на София и наш ангажимент е да я пазим“, заяви кметът Васил Терзиев още при старта на акцията.

Какво предстои?

След пълното разчистване на конструкциите и влизането във владение на имота, Столичната община започва планиране на неговото благоустрояване. Дългосрочната стратегия за терена вече е заложена в новия Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина, чието финално обществено обсъждане започна на 28 май.

Планът предвижда три ключови промени:

Пълно интегриране в парка: Теренът от близо 3 декара се връща към зелената система на София. Ще бъде възстановена алейната мрежа и ще се осигури възможност за интензивно залесяване с над 150 нови дървета.

Транспортно решение под земята: В плана е заложено изграждането на обществен подземен паркинг, който да поеме автомобилите на посетителите и така да освободи вътрешните алеи на Борисовата градина от коли.

Експертиза и екологичен контрол: От общината подчертават, че ПУП задава само рамката. Конкретните проекти ще бъдат детайлно развити след Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), за да се гарантира опазването на всяко едно дърво в района.