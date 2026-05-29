Започнаха снимките на "Деконструкция" - новият игрален филм на Павел Г. Веснаков

В ход са снимките на новия пълнометражен игрален филм "Деконструкция", чийто копродуцент е Българската национална телевизия. Режисьор е Павел Г. Веснаков, който е и съсценарист заедно със Симеон Венциславов, оператор е Орлин Руевски. В главните роли са Захари Бахаров, Христина Апостолова и младият Алекс Маринов, когото зрителите на БНТ познават от участието му в детския коледен игрален филм "Заведи ме вкъщи", продукция на обществената телевизия.

Фотограф: Кирил Станоев

В актьорския състав на "Деконструкция" са още Михаил Мутафов, Надя Дердерян, Константин Трендафилов, Иван Стаменов и др. Специално участие има и италианската звезда Ирене Майорино от хитовия сериал "Гениалната приятелка" по едноименния бестселър на Елена Феранте. Филмът събира отново режисьора Павел Г. Веснаков и Захари Бахаров след сериала на БНТ "Денят на бащата".

"Деконструкция" е международна копродукция между "Ред Карпет" (България) и dispàrte (Италия), с копродуцентското участие на Българската национална телевизия. Филмът се реализира с финансовата подкрепа на ИА "Национален филмов център", Министерството на културата на Италия, програма "Творческа Европа – МЕДИА" и фонда "Евроимаж". Снимките се осъществяват със съдействието на Националната астрономическа обсерватория "Рожен", която заедно с живописните си околности предоставя изключително въздействащ декор за продукцията.

Сюжетът в "Деконструкция"

Астрофизиците Ангел и Марина от години живеят в изолация в астрономическата обсерватория в Рожен, погълнати от скръбта по починалия им син Теодор. Принудени да напуснат Обсерваторията заради навлизането на изкуствен интелект, двамата родители осъзнават, че прошката е единственият начин да намерят покой, докато пазят спомена за сина си жив.

