Почина известен български композитор

Почина големият български композитор Кирил Икономов. Това съобщи с пост във Фейсбук съпругата му - певицата Мая Нешкова. Кирил Икономов е автор на българския евъргрийн "Честит рожден ден", припомня БГНЕС. Заедно с Мая Нешкова създават хитове-емблема за поп музиката с национално звучене: "Конче вихрогонче", "Слънчева обич", "Китка за обич", "Щастие с пари не се купува", "Храмът", "Обичам те", "Пей, сърце" и други. Кирил Икономов е роден на 10 май 1954 г. в село Мусомище, Гоцеделчевско. Прозорецът към света на музиката му се отваря с прекрасните песни на майка Дафинка и татко Иван - трудови и всеотдайни хора, припознати като пример за духовност, трудолюбие и патриотизъм.

В семейното гнездо сакрална топлина отдават и неговите сестри Виолета, Елена и брат му Томчо. Невръстният юноша потегля за София, където успешно завършва музикалното си образование.

Музикална кариера

Академичната подготовка е постигната – тромпет при Русан Атев, проф. Карпаров и проф. Карел Стари; хорово дирижиране при проф. Лилия Гюлев; оркестрово дирижиране при проф. Емил Янев.

Снимка бТВ стопкадър

Минава през Музикалния театър "Стефан Македонски", нощните баровена София, оркестър "Обектив" към Концертна дирекция. Широкоспектърен, музикално творческите изяви го срещат с Биг бенда на Софийския цирк – "Оптимисти", под диригентството на Дарчо Секеларев и Гого Бакърджиев.

Паметна е 1978 г., когато основава оркестър "Благоевград", с който работи 20 години. Солисти в неговия оркестър са били Емил Димитров, Йорданка Христова, Мустафа Чаушев, Христо Кидиков, Доника Венкова и много други звезди на българската естрада.

Награди и благотворителност

Кирил Икономов е носител на "Гран при" Улан Батор 1987 г. за най-добър гост диригент, а Мая Нешкова взема "Гран при" за изпълнение по негова музика. "Гран при" Филиграни 2006 г. за песен и "Гран при" за цялостно творчество – Македония.

Юбилейният му концерт през 2005 г. предизвиква изключителен интерес от всички телевизии в България(излъчен е над 100 пъти). А песента за неговата майка, проектите "Опълченци" и "Генералите също плачат" излизат от рамките на страната.

През 1991 г. със съпругата си построяват църквата "Успение Богородично" в местността Бачиново, Благоевград. По негова инициатива и съдействие се построява училище "Свети Климент Охридски" – Благоевград. Семейството му активно се включва в помощ на деца в неравностойно положение.

