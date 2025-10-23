Режисьорката Зорница София се завръща с филма "3.0 килограма щастие" (ВИДЕО)

След изключителния успех на филма "Майка", който завладя българската и международна публика, спечели 10 награди, беше представен на над 30 фестивала и прожектиран в Европа, Азия, Африка и Америка, и беше оригиналното българско предложение за наградите "Оскар" през 2023 г., режисьорът Зорница София ще изненада зрителите със следващата завладяваща история. Новият ѝ филм носи заглавието "3.0 килограма щастие", а официалният тийзър и плакат са вече факт.

Разказът в продукцията е вдъхновен от истински събития и идва като естествено продължение на филма "Майка", за да постави важни въпроси, свързани с алтернативното родителство, този път в жанра на драма с комедийни елементи - драмеди.

"3.0 килограма щастие" предстои да излезе на голям екран в началото на 2026 година. В една от главните роли отново ще видим забележителната Дария Симеонова, която този път е в ролята на антагониста в историята. На прекрасната Стефка Янорова е поверена многопластовата главна роля, а редом до тях ще застанат Владимир Зомбори и Герасим Георгиев – Геро, а сцените са оркестрирани в увличащата музика на Михаил Йосифов.

Още за "3.0 килограма щастие"

В центъра на сюжета на "3.0 килограма щастие" е жената, която преминава през най-радикалното решение в живота си – да бъде или да не бъде майка и има ли правила и граници как и кога да стане това. Една история, зад която стоят дилемите на съвременната жена не само у нас – между обществения натиск, биологичния часовник, търсенето на лично щастие, сложните ѝ отношения с партньора и света около тях. Зорница София представя една история, близка до зрителя, базирана на истински случай, в която сериозните теми за родителството и личния избор са поднесени с понякога абсурден хумор, но и разбиране. "3.0 килограма щастие" обещава едновременно да изненада и да трогне публиката, докосвайки значими въпроси от живота с лекота и хумор.

"Алтернативно родителство, ин витро, сурогатно майчинство са горещи теми на съвремието ни, а проблемите с репродукцията скрито, но все по-често, моделират безброй човешки съдби по цял свят. Моят фокус е върху въздействието, което тази "намеса" има във взаимоотношенията, смяната или предефинирането на познатите роли, докато хората се ориентират без компас в една нова емоционална география. Как изборът, всеки избор всъщност, може да изстреля или закопае човек, в една вселена с още неписани закони. Впечатлява ме как простото приемане на различната гледна точка може би е достатъчно за навигация и в най-бурно море.

Да откривам комичното и абсурдното в драмата на персонажите ми е моят път да видя живота ни с лекота, подобна на героя на Шекспир, възкликващ "Целият свят е сцена и всички хора са просто актьори", споделя Зорница София.