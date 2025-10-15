"Синелибри" представя новия филм на Теодор Ушев

Насред богатата програма от специални събития на 11-ия кино-литературен фестивал "Синелибри" се откроява новият филм на Теодор Ушев – късометражната анимация "Живот с идиот". Тя ще бъде показана на 21 октомври от 18:30 ч. във Френския институт в сърцето на столицата. Освен че ще гледат премиерно "Живот с идиот", зрителите на фестивала ще имат възможност да видят още три заглавия на световноизвестния български аниматор, получили признанието на критиката: "Изтритият Айзенщайн" третира темата за руската инвазия в Украйна; "Вълкът" е майсторска адаптация по разказ на Емилиян Станев и представлява омагьосващо преосмисляне на вечния конфликт между природата и човечеството; "До последен дъх" отдава почит към едно от знаковите произведения в историята на киното – едноименния филм на легендарния Жан-Люк Годар. Нарисуван с вода върху пясъчна хартия, филмът на Ушев откри фестивала в Анси през 2023 година.

Гости на събитието на 21 октомври ще бъдат музикалният хамелеон Илко Градев, който ще осигури интересен съпровод на част от прожекциите, и самият Теодор Ушев, който ще участва в открита дискусия с публиката. Билети може да си набавите от Френския институт или онлайн.

На 20 октомври от 19:00 ч. в РЦСИ "Топлоцентрала" ценителите на модата като изкуство или на изкуството като мода ще могат да посетят официалната премиера на документалния филм "Джани Версаче: Императорът на мечтите". Филмът на Мимо Калопрести е завладяващ разказ за живота и творческото развитие на Джани Версаче и ни връща към детството и юношеството му в Реджо Калабрия през 60-те години, проследявайки първите му стъпки в света на модата и големите успехи. Включени са интервюта с негови приятели и колеги, както и архивни кадри от модни ревюта. Билети за събитието на 20 октомври може да си набавите оттук: https://epaygo.bg/2494978360.

Застъпниците на екологичната кауза и опазването на природното богатство непременно трябва да включат в програмата си документалния филм на Дейвид Алън "Завръщане към дивата природа", който ще бъде излъчен на 21 октомври от 18:30 ч. в кино "Одеон". Филмът се опира на мемоарната книга "Завръщане на дивата природа в британска ферма" (2018), дело на британската писателка и природозащитничка Изабела Трий. Удостоена с наградата за литература на "Ричард Джефрис Съсайъти", книгата разказва за създаването на Knepp Wildland, първия мащабен проект за "rewilding" в равнинната част на Англия, който обхваща площ от 3500 акра (1400 хектара) на територията на замъка Knepp.

Прожекцията на документалния филм ще бъде последвана от дискусия за способността на киното да влияе върху отношението ни към природата. Специален гост на събитието ще бъде проф. Божидар Манов. Ще бъдат прожектирани и видеоматериали на екологична тематика, дело на студенти от НАТФИЗ. Все още може да си набавите билети от касата на киносалона или онлайн: https://epaygo.bg/2337886705.

Билетите за всички предстоящи прожекции и събития са в продажба на касите на съответните киносалони и онлайн. Повече информация за програмата на фестивала в София ще намерите на официалния уебсайт. Вече е обявена програмата и на паралелните издания в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово и Стара Загора.