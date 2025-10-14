На върха на класацията у нас: "Tron: Арес" завладя и българската публика

Третият филм от поредицата "Трон" - "Tron: Арес", продължение на продукцията от 2010 година, спечели зрителския интерес и оглави класацията по приходи у нас, сочат обобщените данни от киносалоните. Филмът, определян като празник от ярки нюанси с хипнотичен саундтрак, е гледан от 5465 зрители и има 94 277 лева приходи.

На втора позиция е завърналият се на екран след премиерата си от декември миналата година - "Почивката". Българската комедия добавя 6253 зрители и 85 464 лева приходи от "втората" премиера. Новата част на филма се очаква да излезе през декември.

Трети по ред е екшънът "Битка след битка" на П. Т. Андерсън с Леонардо Ди Каприо и Шон Пен в главните роли. Филмът е фокусиран между два периода на борбата на нелегална лява организация срещу държавната политика към незаконните емигранти и вече трета седмица е на екрана. Приковал е интереса на 18 120 зрители и отчита 262 189 лева приходи.

На четвърто място вече втора седмица продължава да е анимацията "Пати и тайните на Древна Гърция". Разказът за приключенията на мишката Пати, която се събира с гигантски октопод, дружелюбни мафиоти и най-странните митични създания, за да спаси родния си град, е гледан от 5190 зрители и има постъпления от 66 257 лева.

Пето място заема анимацията "Лошите момчета 2", която е от 11 седмици сред най-гледаните филми у нас. Катарзисът на лошите момчета и превръщането им в добри герои преминава през справянето с момичешка банда, търсеща цялото злато на света. Филмът е гледан от общо 92 200 зрители и има 1 129 219 лева приходи.

На шесто място е "Заклинанието 4: Последно причастие". Новата загадка, пред която са изправени паранормалните изследователи Ед и Лорейн Уорън, е гледана от 99 520 зрители, а за месец и половина приходите от билети, които е събрала, са 1 202 204 лева.

На седма позиция е втората премиера - хорърът "Езеро от кости". Как един романтичен уикенд се превръща в лабиринт за оцеляване са гледали 1285 зрители, а приходите са 17 736 лева.

Осмо място е за третата премиера от миналия петък - биографичния "Покривният човек". Историята на Джефри Манчестър - ветеран от армията, който обира ресторанти "Макдоналдс", като пробива дупка в покрива, е привлякла 1160 зрители, а приходите от билети са 17 184 лева.

Девети е "Къщата за кукли на Габи: Филмът", базиран на едноименния сериал по Нетфликс. Оживената смесица от анимация, песни и сладки котешки герои е гледана 6737 зрители, а за трите седмици у нас приходите са 85 231 лева.

На десета позиция е документалният "Великани". Пълнометражният филм за Лазар Радков, основателя на инициативата "Капачки за бъдещи", и за хилядите доброволци, които участват в нея, е с 1078 зрители и 14 739 лева приходи.

През миналия уикенд филми са гледали общо 32 263 зрители. Миналата година по същото време на кино са били 33 006 души.

