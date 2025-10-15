Богато и разнообразно френско кино на "Киномания" 2025

И тази година публиката на "Киномания" ще се потопи в магията на Фестивала на френския филм – специална програма, организирана в партньорство с Френския институт в България и Посолството на Франция. Зрителите ще имат възможност да гледат някои от най-новите и обсъждани заглавия от френската и франкофонската кинематография – вълнуващи, елегантни и вдъхновяващи истории, които съчетават традицията на френското кино с духа на новото време.

Кадър от филма "Цветовете на времето", източник: Киномания

Още: Българското кино в програмата на "Синелибри" 2025

Откриващото заглавие тази година е "Цветовете на времето" (Lа Venue de l'avenir) на Седрик Клапиш – визуално възхитителен и дълбоко човешки филм, който свързва две епохи – 1895 и 2024 г. Група далечни братовчеди наследяват стара къща в Нормандия и се впускат в пътешествие към миналото, за да открият следите на мистериозната Адел – тяхна прародителка, потънала в света на импресионизма и зората на фотографията. Клапиш, известен със своя усет към човешките истории и топлината на образа, превръща това семейно пътуване във философска притча за паметта, изкуството и непреходността на красотата. Фестивалът на френския филм започва с "Цветовете на времето" на 14 ноември от 19 ч. в кино "Люмиер", а билетите са тук.

Кадър от филма "Когато те обичах", източник: David Koskas/New Light Films

Друг любопитен акцент е "Когато те обичах" (C’est si bon) на Диан Кюрис – биографичната драма изследва последните години от бурната връзка между френските кинозвезди Симон Синьоре и Ив Монтан. Сюжетът се фокусира върху последните години от техния брак, в който те се лутат между наранена вярност, публична известност и истинска любов. Аферата на Монтан с Мерилин Монро влияе на отношенията им, а връзката им е изтъкана от предателства и страст. Като изследва противоречивите взаимоотношения на една от най-известните двойки в историята на френското кино, поставя въпроси за любовта, предателството и обществените възприятия. Гледаме "Когато те обичах" на 23 ноември от 16 ч. в кино "Люмиер", билетите са в продажба тук.

Още: Гледаме филма на Джим Джармуш, награден със "Златен лъв", на Киномания 2025

Кадър от филма "Мода", източник: Киномания

На Анджелина Джоли е поверена главната роля във филма "Мода" (Couture) на Алис Винокур. Той съчетава лична драма с магията на парижкия стил и разказва за американска документалистка, чийто живот се преобръща след тежка диагноза. На фона на ателието на Chanel – място, което за първи път отваря вратите си за киното, се преплитат три женски съдби: режисьорка, манекенка и гримьорка, обединени от желанието да съхранят красотата и достойнството си в свят на светлини и сенки. Прожекцията на "Мода" е на 22 ноември от 17 ч. в зала 1 на НДК, билетите са тук.

Кадър от филма "Новата вълна", източник: Киномания

В програмата влиза и световният режисьор Ричард Линклейтър, с филма "Новата вълна" (Nouvelle Vague) – своеобразно любовно писмо към френското кино и култура. Продукцията ни пренася в Париж през 1959 г., по време на създаването на легендарния "До последен дъх" (À bout de souffle) на Жан-Люк Годар, в сърцето на едно поколение, променило историята на седмото изкуство. С изключителна черно-бяла визия, точен избор на актьорски състав и хипнотична атмосфера, Линклейтър отдава почит към младостта, бунта и киното като начин на мислене. "Новата вълна" е на 20 ноември от 19 ч. в кино "Люмиер", билетите са тук.

Кадър от филма "Едит Пиаф: Животът в розово", източник: Киномания

Още: Киномания 2025 представя: "Made in EU", отличения в Кан "Сират" и норвежкото бижу "Сантиментална стойност"

Сред класическите акценти е включен и "Едит Пиаф: Животът в розово" (La Vie en Rose, 2007) на Оливие Даан – емблематичната биографична драма за живота на Едит Пиаф, донесла "Оскар" на Марион Котияр за най-добра женска роля. Филмът проследява живота на Пиаф от детството ѝ в бедност до световната ѝ слава, като акцентира върху трудностите, загубите и страстите, които са я оформили като артист. Музиката, изпълнена от самата Котияр, е водещ елемент, който засилва емоционалния ефект на сцените. Филмът съчетава визуална красота, психологическа дълбочина и музикална магия, показвайки сложността на една икона, чийто живот е белязан от страдание и величие. "Едит Пиаф: Животът в розово" е специален акцент по повод 50-годишнината на актрисата Марион Котияр, гледаме го на 30 ноември в 17 ч. в кино "Люмиер", а билетите са тук.

Кадър от филма "Да си тръгнеш някой ден", източник: Киномания

Публиката ще може да види още "13 дни, 13 нощи" (13 Days, 13 Nights) на Мартен Бурбулон – напрегнат политически трилър по действителни събития, посветен на евакуацията от Кабул през 2021 г., както и "Да си тръгнеш някой ден" (Partir un jour) на Амели Бонен – трогателна история за младa готвачка, която се връща в родното си градче и открива нов смисъл в любовта и семейството. С този филм бе открито последното издание на кинофестивала в Кан.

Кадър от филма "Арко", източник: Киномания

Сред поетичните заглавия е и "Арко" (Arco) на Юго Биенвеню – завладяваща анимация, отличена в Анси, която отвежда зрителя в далечното бъдеще, където едно момче пътува през времето и среща свят, изгубил връзка с природата. Създаден с визуалната изтънченост на Миядзаки и Мьобиус, филмът е възхвала на въображението и детството. Копродуцент на филма е актрисата Натали Портман.

Селекцията се допълва от "Жан Валжан" на Ерик Бенар – свежа адаптация на първите страници от "Клетниците" на Виктор Юго, която ни връща към началото на една от най-емблематичните истории във френската литература.

Фестивалът на френския филм ще се проведе от 14 до 30 ноември в рамките на "Киномания" 2025, като ще предложи прожекции в София, Варна, Пловдив и Стара Загора.

За първи път програмата включва специални анимационни късометражни програми за деца и възрастни, с куратор Весела Данчева от Компот колектив, организирани в рамките на Black Sea Animation Workshop ’25 (25-29 ноември) в партньорство с Международния фестивал за анимационно кино в Анси.

Фестивалът на френския филм се организира от Посолството на Франция в България и Френския институт в България.

Билетите за прожекциите са вече в продажба онлайн и на касите на НДК.