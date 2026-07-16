Филм с "амбиция, смелост и размах": "Одисея" спечели критиците (ВИДЕО)

Първите рецензии за дългоочаквания епос на Кристофър Нолан "Одисея" вече са факт. След успеха на "Опенхаймер" от 2023 г., донесъл на режисьора първите му награди "Оскар" за най-добър режисьор и най-добър филм, Нолан се насочи към адаптацията на древногръцкия епос на Омир.

"Одисея" е първият игрален филм, заснет изцяло с IMAX 70-милиметрови камери. Към сряда (15 юли) филмът има 98% рейтинг от критиците в Rotten Tomatoes – най-високият резултат в кариерата на Нолан до момента, и се очаква да реализира силен старт в боксофиса, съобщи The Hollywood Reporter.

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Мат Деймън играе Одисей, чийто дълъг път към дома в Итака след Троянската война е в центъра на сюжета. Той се опитва да се събере със съпругата си Пенелопа (Ан Хатауей) и сина си Телемах (Том Холанд). В актьорския състав участват още Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионго, Джон Бърнтал, Шарлийз Терон и други.

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Въпреки големите очаквания, филмът получи и онлайн критики през последните месеци. Нолан ги определи като "без значение", тъй като според него много от недоволните все още не са гледали продукцията.

Похвали за "Одисея"

Дейвид Рууни от The Hollywood Reporter похвали актьорския състав и мащаба на филма, като отбеляза силното изпълнение на Мат Деймън и Ан Хатауей. Той обаче посочи, че балансът между историите на Одисей и Телемах прави структурата на филма по-тромава.

Питър Брадшоу от "Гардиън" определи "Одисея" като филм с "амбиция, смелост и размах", като похвали IMAX пейзажите и мащабните бойни сцени.

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Скот Кълора от IGN го нарече "задължително за гледане кинематографично преживяване", въпреки че според него филмът не е съвършен. Той отбелязва, че най-силни са темите за последиците от войната върху хората.

Джон Нъджънт от Empire определи продукцията като кино с рядко срещан мащаб и похвали по-тихите моменти, както и образа на Цирцея в изпълнение на Саманта Мортън.

Роби Колин от The Telegraph нарече "Одисея" "странна, страховита и новаторска машина за кино", която превръща една от най-старите литературни истории в доказателство за бъдещето на блокбъстърите.

Източник: БГНЕС