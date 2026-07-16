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Джесика Алба ще блести в римейка на комедията "Събудих се на 30“

16 юли 2026, 9:19 часа 635 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Джесика Алба ще блести в римейка на комедията "Събудих се на 30“

Джесика Алба е подписала договор за участие в новата версия на романтичната комедия "Събудих се на 30" на Netflix. Според Deadline американската актриса ще се присъедини към Емили Бейдър, Лоуган Лърман и Аделайн Рудолф в продължението, чиито снимки започнаха в Лос Анджелис миналия месец. Дженифър Гарнър, която участва в оригиналния филм заедно с Марк Ръфало, ще бъде изпълнителен продуцент.

Излязъл през 2004 г. от Columbia Pictures, "Събудих се на 30" разказва историята на 13-годишно момиче, което по магически начин се събужда като 30-годишна жена и трябва да се справи с живота на възрастен човек, докато преоткрива коя е всъщност.

Повече за римейка на "Събудих се на 30"

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Алба се присъединява към проекта, след като беше изпълнителен продуцент и звезда в хитовия трилър на Netflix "Trigger Warning", който дебютира на първо място в 67 държави и е гледан над 91 милиона пъти по света.

Сред другите предстоящи проекти на актрисата са "Maserati: The Brothers" с Ал Пачино и Антъни Хопкинс, както и екшън шпионският трилър "The Mark" с Том Хопър, който беше заснет на австралийския Голд Коуст.

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Описан като "requel" – съчетание от reboot (рестарт) и sequel (продължение) – сюжетът на новата версия на "Събудих се на 30", както и ролята на Алба в нея, все още не са разкрити.

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Източник: БГНЕС

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Джесика Алба Събудих се на 30
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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