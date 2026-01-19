Триумф на "Сантиментална стойност" и "Сират" на Европейските филмови награди

В събота вечерта в Дома на световните култури в Берлин бяха обявени носителите на 38-ите Европейски филмови награди. "Сантиментална стойност" и "Сират" триумфираха на 4-часовата церемония, в която 88 номинации се състезаваха в 22 категории. "Сантиментална стойност" стана филм на годината. Той получи също така наградите за режисьор (Йоаким Триер), актьор (Стелан Скарсгард), актриса (Ренате Рейнсве), сценарий (Ескил Фогт и Йоахим Триер) и оригинална музика (Ханя Рани). "Сират" на испанския режисьор Оливер Лакс спечели наградите за оператор, монтаж, сценография, звук и кастинг режисьор.

"Сантиментална стойност" стана филм на годината, конкурирайки се с "Обикновен инцидент" (Франция, Иран, Люксембург) на режисьора Джафар Панахи, "Сират" (Испания, Франция) на Оливие Лакс, "Гледайки към слънцето" (Германия) на Маша Шилински и "Гласът на Хинд Раджаб" (Франция, Тунис) на Каутер Бен Хания.

Режисьорът на "Сантиментална стойност" - Йоаким Триер, снимка: Getty Images

Продукцията на Йоаким Триер спечели Гран при в Кан през 2025 г. и бе избран за норвежката кандидатура в надпреварата за "Оскар". Предишната продукция на Триер – "Най-лошият човек на света", му донесе две номинации за наградите на Академията. "Сантиментална стойност" е определен от холивудското издание "Variety" като "мощен, деликатен и емоционално опустошителен", а сюжетът му ни среща с известен, но забравен филмов режисьор, и двете му дъщери – семейство, което е поставено пред изпитанието да възстанови връзката си.

Във филма участват Ренате Рейнсве (с награда от Кан за "Най-лошият човек на света"), легендата на скандинавското и холивудското кино – Стелан Скарсгард (носител на "Златен глобус" за "Чернобил", известен с ролите си в "Дюн" и "Нимфоманка"), Ел Фанинг ("Господарка на злото", "Велика").

Другият голям победител - "Сират", на режисьора Оливер Лакс, е френско-испанска копродукция, проследяваща историята на баща (Сержи Лопес), който издирва изчезналата си дъщеря Марина в мароканската пустиня, в компанията на своя син (Бруно Нунес Архона). Двамата се присъединяват към рейв парти, но по пътя се сблъскват с физически и емоционални изпитания, които поставят под въпрос човешките им граници и морални убеждения, пише БТА.

Останалите отличени

Отличието за документален филм получи "Fiume o morte!" (Хърватия, Словения, Италия) на режисьора Игор Безинович. Останалите номинирани в тази категория бяха "Следобеди на самота" (Испания, Франция) на режисьора Алберт Сера, "Рифенщал" (Германия) на Анрес Файел, "Songs of Slow Burning Earth" (Украйна, Франция, Дания, Швеция) на Олха Журбa, "С Хасан в Газа" (Германия) на Камал Алджафари.

За най-добър анимационен филм бе отличен "Арко" на Уго Биенвеню (Франция). Той се конкурира за титлата с "Dog of God" (Латвия, САЩ) на Раитис Aбеле и Лорис Абеле, "Малката Амели" (Франция) на Майлис Валад и Лиан-Чо Ан, "Olivia and the Invisible Earthquakе" (Испания, Франция, Белгия, Швейцария, Чили) на Ирене Ироба Рисо, "Приказки от магичната градина" (Чешка република, Словакия, Словения и Франция) на Давид Сукуп, Патрик Пас, Леон Видмар и Жан-Клод Розек.

"Бугония" на Йоргос Лантимос получи наградата за грим и прически (Торстен Вите), а "Звукът от падането" (Германия) взе отличието за костюми (Сабрина Кремер). Наградата за европейски късометражен филм – Vimeo получи "City of Poets" (Нидерландия) на Сара Раджаей.

Лив Улман, снимка: Getty Images

Почетната награда за цялостно творчество получи 87-годишната норвежка актриса, сценарист и режисьор Лив Улман, добила световна известност след участието си във филмите на Ингмар Бергман "Персона" (1966), "Шепот и викове" (1972), "Сцени от един семеен живот" (1973) и "Есенна соната" (1978).

Филмът "On Falling" (Великобритания, Португалия) на Лаура Карейра получи отличието на ФИПРЕСИ (Международна федерация на филмовата преса). Наградата на европейската млада аудитория отиде при Грета Скарано за филма "Siblings".

