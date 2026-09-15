Кабинетът "Радев":

Връчиха наградите "Еми": Актьорът Матю Рис с историческо постижение

15 септември 2026, 11:36 часа 759 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Връчиха наградите "Еми": Актьорът Матю Рис с историческо постижение

На 14 септември бяха връчени 78-ите награди "Еми". Водеща на церемонията бе Маришка Харгитай, а събитието се проведе в Peacock Theater в Лос Анджелис и бе излъчено по NBC и Peacock. Актьорът Матю Рис спечели два пъти – за "Звярът в мен" и "Заливът на вдовиците", като по този начин постави рекорд на наградите "Еми". Алисън Джани и Жан Смарт изравниха рекорда за най-много актьорски награди "Еми". "Спешни случаи в Питсбърг", "Любов в повече в Сейнт Луис" и "Заливът на вдовиците" също се представиха силно.

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Някои от наградите бяха връчени предварително. Двудневните Creative Arts Emmy Awards се състояха на 5 и 6 септември. Шайлийн Удли, Дейвид Харбър, Линда Карделини, Бети Гилпин, покойният Роб Райнер и други спечелиха в съответните категории. Водещата на тазгодишната церемония Маришка Харгитай също спечели две награди "Еми" за документалния си филм "Моята майка Джейн".

Пълен списък на наградите "Еми" 2026

Най-добър комедиен сериал: "Заливът на вдовиците" 

Най-добър актьор в комедиен сериал: Матю Рис – "Заливът на вдовиците"

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Най-добра актриса в комедиен сериал: Жан Смарт – "Хитринки" 

Най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал: Стивън Рут – "Заливът на вдовиците"

Най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал: Кейт О'Флин – "Заливът на вдовиците"

Най-добър сценарий за комедиен сериал: Кейти Диполд - "Заливът на вдовиците"

Най-добра режисура на комедиен сериал: Хиро Мурай - "Заливът на вдовиците"

Най-добър драматичен сериал: "Спешни случаи в Питсбърг"

Ноа Уайли, снимка: Getty Images

Най-добър актьор в драматичен сериал: Ноа Уайли – "Спешни случаи в Питсбърг"

Най-добра актриса в драматичен сериал: Рия Сийхорн – "Pluribus"

Най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал: Том Пелфри – "Task"

Най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал: Алисън Джани – "Дипломатът" 

Най-добър сценарий за драматичен сериал: Винс Гилиган - "Pluribus", "Ние сме ние"

Най-добра режисура на драматичен сериал: Сол Мецщайн - "Бавни коне", "Белези" – Сол Мецщайн

Най-добър минисериал или антологичен сериал: "Любов в повече в Сейнт Луис"

Най-добър актьор в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм: Матю Рис – "Звярът в мен"

Най-добра актриса в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм: Сали Фийлд – "Изключително светли създания"

Най-добро риалити състезателно предаване: "Предателите"

Най-добро вариететно предаване: "Късното шоу със Стивън Колбърт"

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Актьори Награди Еми филми Матю Рис
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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