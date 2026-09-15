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Проблем за българския национален отбор преди мачовете от Лигата на нациите

15 септември 2026, 17:57 часа 795 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria
Проблем за българския национален отбор преди мачовете от Лигата на нациите

Българският национален отбор по футбол остана без най-големите си звезди за предстоящите срещи от Лигата на нациите през септември и октомври. "Лъвовете" ще изиграят четири мача по време на първата международна пауза за сезон 2026/27. Те ще посрещнат отбора на Люксембург в двубой от първия кръг на 26 септември, събота. Три дни по-късно ще домакинстват и на Естония. На 3 и 6 октомври им предстои гостуване съответно на Исландия и Люксембург.

Александър Димитров няма да може да разчита на трима

Дни преди селекционерът Александър Димитров да обяви официалния списък с повикани за паузата футболисти стана ясно, че от групата ще липсват двете най-големи имена. Капитанът Кирил Десподов и полузащитникът на Лийдс Илия Груев отпадат от сметките на Димитров, тъй като все още лекуват контузии, които получиха в края на миналия сезон. Защитникът на АЕК Атина Мартин Георгиев също ще пропусне предстоящите четири срещи на "лъвовете" заради травма. 

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Илия Груев и Кирил Десподов

Груев не е играл от края на април месец. Той получи проблем с менискуса по време на тренировка на отбора. Впоследствие се оказа, че контузията му е по-сериозна от очакваното. Така той пропусна края на миналия сезон и все още не се е завърнал в игра. Очаква се съвсем скоро той да бъде напълно възстановен. Десподов също отсъства от април месец насам. Нападателят на ПАОК се подложи на операция, с която да разреши хроничен проблем. Оттогава той все още не е попадал в групата на гръцкия тим.

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Национален отбор по футбол Кирил Десподов Илия Груев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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