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Прожекции на "Операция Кино София" 2026 в район Нови Искър и район Надежда

11 септември 2026, 16:23 часа 620 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
Прожекции на "Операция Кино София" 2026 в район Нови Искър и район Надежда

Специалното издание на "София Филм Фест на път" "Операция Кино София" продължава с прожекции в населени места в райони в периферията на Столична община с вход СВОБОДЕН. Мисията на пътуващата програма е представяне на европейско и българско кино пред публика в различни населени места, като целта е хората да имат достъп до прожекции на избрани образци на световното кино.

За екипа, реализиращ програмата, е чест и привилегия да продължат за втора поредна година този проект, благодарение на Столична община – "Операция Кино София" се реализира с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура", "София – Град на киното".

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В деня на София – 17 септември (четвъртък) в Народно читалище "Култура" в Негован в 19:30 ч. и на 18 септември (петък) в 54 СУ в Надежда отново в 19:30 ч. са предвидени срещи със "Защото обичам лошото време", пълнометражния дебют на сценаристката и режисьор Яна Лекарска. Главните роли във филма са поверени на Неда Спасова и Владимир Михайлов – техните герои се срещат отново след 20 години в един дъждовен пролетен ден в крайморското градче, където са прекарвали лятото като деца. Двамата преоткриват миналото, което може би ще промени бъдещето им.

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Източник: Арт Фест

"София Филм Фест" е най-мащабният международен кинофестивал в България. Програмата му включва стотици филми и кинотворци, които имат възможност да общуват с българската публика. През 2009 започна пътуващото издание на СФФ, което представя избрани програми в различни градове в България, сред които Габрово, Велико Търново, Севлиево, Русе, Сливен, Кюстендил, но също и малки населени места. Идеята на инициативата "Операция Кино София" е в райони като Надежда, Банкя, Панчарево, Нови Искър, Бистрица и др. да се представят филми на голям екран.

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"Операция Кино София" е не просто поредица от прожекции – това е възможност за емоционално съпреживяване на филмови истории, за дискусии и за изграждане на културна осъзнатост в по-широк мащаб. Инициативата ще остави дълготрайна следа в различни райони на Столична община благодарение на културата и изкуството, които могат да достигат и до най-отдалечените кътчета на един модерен град като София.

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София Филм Фест филми Защото обичам лошото време
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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