Саудитска Арабия отменя пратки суров петрол за Европа, цените скочиха: влияе ли това на България? (ВИДЕО)

Саудитска Арабия е уведомила европейските си клиенти, че някои пратки суров нефт, предвидени за края на септември, ще бъдат отменени, след като атака от миналата седмица прекъсна работата на нефтопровода „Изток-Запад“ в кралството - ключовата тръба, с която се заобикаляше блокирания от Иран Ормузки проток. Новината съобщи на 15 септември Reuters, позовавайки се на свои източници. Дронове, изстреляни от Ирак, повредиха нефтопровода „Изток-Запад“ миналия четвъртък, принуждавайки саудитското правителство да затвори ключовата артерия за петрол.

Рияд не е разкрил колко сериозни са повредите по нефтопровода, нито колко дълго той ще остане затворен.

Междувременно се появиха видеа с мащабни пожари в склад за насипни горива на саудитската държавна компания Saudi Aramco в Абха, в югозападната част на страната, след атаки с дронове и ракети от страна на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути.

Footage shows massive fires at Aramco’s Abha bulk plant in southwestern Saudi Arabia after Houthi drone and missile attacks.pic.twitter.com/vEQew8WT5x — Clash Report (@clashreport) September 15, 2026

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Цените на петрола скочиха

Цените на петрола отбелязаха скок след съобщенията, че Саудитска Арабия е отменила септемврийските пратки суров петрол за няколко европейски рафинерии (не се споменава кои).

Цената на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се повиши с 1,6% до 107,39 долара за барел, докато цената на американския сорт WTI се увеличи с 2,1% до 103,51 долара. Тези събития сочат затягане на физическото предлагане, което, според пазарни наблюдатели, може да засенчи оптимистичните дипломатически индикатори.

Отменените доставки засилиха опасенията относно предлагането на суров петрол, тъй като Либийската национална петролна корпорация също обяви спиране на производството в ключови находища. Пазарът, изглежда, реагира на тези ограничения в предлагането, които биха могли да имат значителни последствия за фючърсите на суровия петрол. В резултат на това участниците на пазара внимателно следят възможността суровият петрол да достигне нови исторически върхове, като текущите пазарни цени отразяват засилените очаквания за такъв изход до края на годината.

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Има ли връзка с България?

„Лукойл Нефтохим Бургас“ купува суров петрол от неруски източници, включително от Близкия изток, след като България изцяло прекрати вноса на руски петрол в началото на 2024 г. Официалните статистически данни за търговията, публикувани от Trading Economics, потвърждават, че България реализира значителен внос на минерални горива и нефтопродукти от Саудитска Арабия. Рафинерията в Бургас преработва сортове, които са технологично съвместими с нейните инсталации, традиционно настроени за тежкия руски сорт "Уралс" - става дума за саудитския лек петрол Arab Light или сходни блендове, които са сред основните алтернативи на пазара.

Не е ясно обаче дали рафинерията е конкретно засегната от отменените доставки за Европа от страна на Саудитска Арабия.

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