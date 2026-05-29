Директорът на Националния театър на Белгия: Трябва да поемаме рискове

29 май 2026, 17:47 часа 419 прочитания 0 коментара
Снимка: One Dance Festival
Културните институции да поемат рискове - да подкрепят нестандартни артисти и да включват творби извън рамките в програмите си. Този призив отправи Пиер Тис, директор на Националния театър на Белгия пред медии, културни оператори и творци в Пловдив. Публичната среща се проведе в Дом на културата "Борис Христов" по инициатива на One Dance Festival, чието настоящо издание представя две копродукции с водещия театър в Брюксел. Това са "Битката на лианите" на Зора Снейк на 29 май и "Неустоима Революция" на Айелен Паролин на 5 юни – 2 от общо 4 заглавия от Фокус Белгия за тази година.

"Моята мисия е да подкрепям младото поколение артисти от независимия сектор", каза Тис, който от пет години заема поста на артистичен и изпълнителен директор на театъра. Тази институция с 80-годишна история е сред малкото, които показват целогодишно танцово съдържание, редом до театралните продукции. Ръководителят ѝ допълни, че се стреми да създава многообразна програма, за да отговори на многообразието от общности, които живеят в Брюксел. Въвежда танца в репертоара на театъра, защото танцът "няма езикова бариера". Но това е единственият аргумент.

"Изкуствата са огледало на реалността. Ако на сцената изложим точна картина на реалността, това е вече скучно, обикновено. Артистите имат силата да изкривят, да преобръщат реалността, а защо не и да я подобрят на сцената", коментира Тис. Той допълни, че провокацията не бива да е самоцел. И посъветва танцовите артисти да прескочат забавлението и да се опитват да променят начина на мислене не само на своите публики, но и на обществото като цяло.

Силата на копродукциите

За Тис поемането на рискове означава да работи с артисти с различен профил от вече утвърдения в Белгия, която е сред водещите държави в сферата на изпълнителните изкуства в света. Такива примери са хореографите Зора Снейк, който идва от диаспората в Камерун, и Айелен Паролин, която е родена в Аржентина, но вече е един от флагманите на белгийската сцена, особено френскоговорящата ѝ част.

Зора Снейк, даде пример Тис, прилага различен драматургичен код от установения в Европа. В спектакъла "Битката на лианите" артистът коментира обезлесяването на горите, използвайки вдъхновени движения и ритми от племето Бака и коренните африкански народи, а историята е разказана по неочакван начин. "Искам да отворя поле за общуване и творчески процеси, да предложа на публиките нови драматургични подходи, особено на фона на възхода на ксенофобските движения в Европа", допълни той.

Копродукциите са един от начините за подкрепа на танцови артисти с уникален принос в разказването на истории на сцената. Това е водеща инженерна културна политика в Европа, коментира Елианна Лилова, артистичен директор на One Dance Festival. Тя допълни, че така международни организации влизат в партньорство, за да създадат продукт и да работят за неговата видимост и разпространение. "Този механизъм е много важен заради диалога. В последните години ние участваме силно в него, а имаме две копродукции с Националния театър на Белгия", допълни тя.

Белгия - двигател на съвременния танц

Белгия има един от най-успешните модели в света на изпълнителските изкуства, сред които музика, танц и други. Тис и Лилова коментираха, че успехът се дължи не толкова на стабилното финансиране на изкуствата, а на устойчивостта и визията, която включва именно активно развиване на международни партньорства. Изводът на двамата от срещата е ясен: Нека бъдем единни в своите различия, нека поемаме рискове, нека бъдем смели и да споделяме успеха.

Пиер Тис е ключова фигура в европейските сценични изкуства. Завършил съвременна история в Université Libre de Bruxelles, той има над 20 години опит в културния сектор – от Botanique и Charleroi Danse до Националния балет на Марсилия. Работил е като директор "Комуникации и международни отношения", както и като програмен съветник на Венецианското биенале и Фестивала в Кан. От 2021 г. е генерален и артистичен директор на Националния театър в Брюксел, като разширява програмата му с танцови продукции.

Фокус Белгия в програмата на One Dance Festival започна със световната премиера на спектакъла "Focu Meu" на Бенджамин Кан. Той продължава в ДК "Борис Христов" на 29 май с "Битката на лианите" за Зора Снейк, на 30 май с "Kassia Undead" на Лара Барсак и на 5 юни с "Неустоима Революция на Айелен Паролин".

Билети и допълнителна информация за всички спектакли от програмата на международния фестивал за танц и пърформанс One Dance Festival 2026 ще намерите на www.onedance-festival.com.

One Dance Festival се провежда между 22 май и 7 юни в Пловдив. Фестивалът е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC и се реализира с подкрепата на Министерство на културата на Република България, Национален фонд "Култура", Община Пловдив, Wallonie-Bruxelles International, Фондация Лъчезар Цоцорков, CataLANDance, Onassis Stegi, Teatroskop. 

Яна Баярова
