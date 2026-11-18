"Има ли значение чии са дроновете като представляват заплаха за националната ни сигурност. Няма абсолютно никакво значение. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред медиите в парламента. Той заяви, че има досъдебно производство и отговор трябва да даде Военна прокуратура, а не Министерство на отбраната, тъй като по думите му то не е разследващ орган.

Той заяви, че при последните случаи - снимките, са получени от безекипажните дронове, са изпратени на всички наши съюзници и партньори, но те не са дали отговор, въпреки че е минало дълго време. "Мина достатъчно дълго време, очакваме отговор от тяхна страна. Това не е случайно", заяви още Стоянов. ОЩЕ: България купува дронове-камикадзе: Колко пари се отделят за отбрана на Черно море?

Трябва ли КСНС?

Министърът на отбраната отговори дали трябва да има Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС). По думите му решението е в правомощиято на президента.

"Към момента не виждам съществена нужда и разлика от това, което беше преди един месец. Напрежението в Черно море непрекъснато нараства и ударите ще продължат", каза Стоянов.

"Всичко, с което разполагаме, е на крайбрежието"

По думите му България не може да вземе повече мерки за Черно море. "Всичко, с което разполагаме, е на крайбрежието", добави още той. ОЩЕ: Няма категоричност: Външният министър за оценките на съюзниците ни чии са атаките в Черно море