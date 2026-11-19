"Путин се нуждае от контакта с Тръмп като от въздух – думите "моя приятел" бяха за него като балсам след китайските шамари." Цитатът е на телевизионния водещ Андрий Дрозда от украинския "24 канал". Той коментира как в Шънджън "показваха на Путин на всяка крачка къде му е мястото, а то е далеч от това на лидер от първи ранг".

Журналистът добавя и друго: "Тръмп в типичния си безцеремонен и фамилиарен стил се обърна към диктатора отдалеч с думите: "Кой е това? Това е моят приятел! Радвам се да ви видя." Той му направи комплименти, но след тристранната среща не прозвучаха никакви изявления. Нито една от страните не говори с пресата и всички мълчаливо се разделиха".

Тристранната среща закъсня: Си Дзинпин и Тръмп седнаха за обяд без Путин