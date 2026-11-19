Думите от заглавието са на председателя на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов, изречени в студиото на БНТ. По думите му в България има най-евтината сила, която работи в здравния сектор. Ние ще даваме от целия ЕС двойно повече за лекарства, а лекарският труд в сферата на здравеопазването, ще се обезценява. Още: "БЛС наруши закона": Новият рамков договор бил подписан без професионалистите по здравни грижи

За какво настоява БЛС?

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По думите му, ако правителството успее да увеличи цената на клиничните пътеки, ще бъде успех. Нека не забравяме, че с подписването на Националния рамков договор - за някои клинични пътеки и процедури дори не бяха увеличени, посочи д-р Брънзалов.

БЛС настоява за правилен адекватен контрол за клиничните пътеки, но властта към момента е глуха.

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