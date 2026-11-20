"Когато се говори за новата сватба, аз питам в колко сватби досега участва ДПС за 25 години? Сватба с НДСВ, сватба с ГЕРБ, колко сватби станаха?". Този въпрос постави от парламентаната трибуна народният представител от "Продължаваме промяната" Велислав Величков по време на дебата за парламентарната квота на ВСС. Думите му бяха във връзка с тези на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски, който по-рано честити сватбата днес и заговори за нова сглобка между ПБ, ПП и ДБ.

"Възраждане" напомниха за сглобката на ПП с ДПС

Величков обаче веднага беше репликиран от Цончо Ганев от "Възраждане".

"Не проявихте доблест да довършите това, което почнахте да обяснявате за ДПС. Много е комфортно да обяснявате, че ДПС са имали вземане - даване в годините с ГЕРБ и са управлявали с тях и с НДСВ. Що не казахте, че управлявахте заедно с тях - с ДПС. ПП и ДБ управлявахте с ДПС?", попита Ганев.

От своя страна Величков напомни, че не е имало министър на ДПС в правителството на сглобката. Величков обаче каза, че изборът на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков е било грешка. "Който не се е занимавал с политика - не е правил грешки, но само глупавите политици не се учат от грешките си", добави още Величков.

Зелените чорапи на Радев

Цончо Ганев каза на ПП и ДБ, че са еманация на политическа проституция, както и че нямат проблем в момента да преглъщат Радев, а точно след една седмица ще говорят как Радев е руски зелен чорап.

"Аз не знам като споменавате Русия и разни неща - защо изпускате себе си", отвърна му Велислав Величков.

ДПС също се намесиха в дебата

Хамид Хамид поиска процедура по начина на водене и призова депутатите да се върнат към дебата и да не се карат всички за ДПС. "Темата не е ДПС, а избор на членове за ВСС, който новата сглобка избира 7 на 4", каза Хамид.

Халил Летифов от ДПС заяви, че при управленията на ДПС сме станали членове на НАТО, а при другото на ЕС. "Честито!", каза още той. ОЩЕ: Нова сглобка и разделение в ПБ: Борисов каза какво ще прави ГЕРБ за ВСС (ВИДЕО)