Вчера разбрахме, че международни хакери са хакнали българската “администрация” и цели 5 години са източвали 130 гигабайта информация, или цели 62 милиона страници документи! Честно казано, не знам кой е потърпевшият в тази история, но за хакерите искрено ми стана жал. Тия трябва да ги обявим за онлайн стоици, един вид сайбър гюромихайловци! Това написа адвокатът Атанас Костов по повод информацията, че е разкрит кибершпионаж срещу българската държава, продължил цели 5 години.

"Защо ли? Представете си само международен киберпрестъпник, пробиващ държавната “защита” на Булгаристан, зееща като пещера, очакващ да открие секретни планове, геополитически стратегии, държавни и военни тайни, компромати… И хоп - започваш да четеш:

– „Относно: Ваш изх. № 48-00-112 във връзка с наш вх. № 19-22-405“, Ви информираме, че не сме свършили нищо;

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– 3 милиона сканирани заповеди за командировки до Глава, Торбалъжи, Пържиграх, Жабокрът и Горно/Долно Уйно, Кондофрей, Средогрив, Кривонос, Баница, Плешивец и т.н прекрасни български населени места, с още по-прекрасни жители;

- 5 милиона заплати на тежки, полуграмотни некадърници, никога непипнали работа, но предоставящи “административни услуги”;

– протоколи от работни групи, които никога не са се събирали, но обсъждали например нов ОУП, с цел презастрояване на поредния бетонен, грозен град и кражба на милиарди от строителни разрешения;

- стотици хиляди неслучили се обществени поръчки в “почистването на улици”, “екологията”, “медицината”, “пътните строежи” и “инфраструктурата”, кОлтурата, “спортът”, за спечелването на които обаче е взет дебел подкуп;

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- кражба на милиони например от химикали и метли, храна на детски градини, одеала за старчески домове, учебници и т.н;

– справки към справките по справките на полуидиоти, имитиращи “работа”;

– 17 версии на една и съща таблица, озаглавени „Окончателна“, „Окончателна 2“ и „Окончателна последна“, онагледяващи безсмислието на поредното нищоправене и т.н.", написа той.

"Тук даже започвам да подозирам, че не нашите служби са ги разкрили. Просто някой от хакерите е опитал да преведе „съгласувателна таблица“ на английски, сървърите са прегрели от абсурд и системата е изключила автоматично, в опит да спаси психичното здраве на горкия страдалец - хакер. След пет години четене на българско деловодство сигурно вече не искат откуп “хакващите”. Искат болничен, психолог и ЛНЧ, за да могат да подадат жалба по надлежния ред - на хартия, че електронно е трудно, въпреки “електронното правителство”! Един валидол за тия сайбър мушмороци, моля!", добави още адвокатът.

"Истинският въпрос вече не е кой е хакнал държавата, а защо не ги черпихме тия нещастници баничка с боза за гостоприемството в абсурда, който са посетили напълно свободно! Е пък - добре дошли при нас! Гот ли е!? През усмивка ме мъчи дилемата: в какво психическо състояние са хакерите след 62 милиона страници българска “администрация”? Имате ли нужда от безплатна психологическа помощ по европейска програма, момчета? Хайде по едно валидолче и да ви нЕма! Горкичките, хакнали Ганя! Ми що не питате бе? Алеко, страдат сайбър аджамиите, ама така е като не се чете!", завърши ироничния си коментар Костов.