Борим се за първото място по купуване на антибиотици: Ако не ни ги продадат у нас, си ги снабдяваме от Гърция и Турция

България преди 15 години беше на 14-място по употреба на антибиотици, а сега се борим с Гърция и Кипър за първото място по употребата на антибиотиците. Това заяви бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев пред БНТ. Още: Децата по света все по-резистентни към антибиотици, задава се здравна криза

По думите му след забраната на свободна продажба на антибиотици у нас, хората започнаха да си ги купуват от Гърция и Турция.

Какво ще стане, ако ни ухапе комар?

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Той обясни, че ако 200 души са ухапани от комар, който носи вируса на западнонилската треска, един прави тежко усложнение на мозъка. Инфекцията е доста тежка, която засяга възрастните хора над 60-годишна възраст и хората с имунитет дефицит. 80% от ухапани не разбират, но правят имуните отговор, добави проф. Тодор Кантарджиев.

В Европа има най-много случаи на денга и чикунгуня, но в България са единици. Комар, за да не ни ухапе през дрехата, трябва да бъдем с две тънки фланелки, уточни проф. Тодор Кантарджиев и посъветва да се използват репеленти.

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