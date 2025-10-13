Войната в Украйна:

Духът от бутилката така е изпуснат, че няма как да се върне един нормален изборен процес

13 октомври 2025, 08:27 часа 568 прочитания 0 коментара
Духът от бутилката така е изпуснат, че няма как да се върне един нормален изборен процес

Думите от заглавието са на журналиста Валерия Велева, изречени в студиото на bTV по повод изборите за общински съветници в Пазарджик, където при над 94% обработени протоколи ДПС-Ново начало са първа политическа сила. По думите ѝ явно е, че залогът на изборите в Пазарджик е бил голям. Какво толкова има в Пазарджик, за да има такъв наплив за общински съветници? След като 600 кандидати не са успели да активират огромната част от избирателите, това означава пълно разслоение на политическия процес, посочи Велева.  Още: Изборните измами в Пазарджишко и скъпите коли: МВР няма и не разпространява стикери

МВР да каже какво правят луксозните коли при ромите в Пазарджик

Още: Изборите в Пазарджик: МВР и прокуратурата още не са обвинили никого за купуване на гласове

Тя настоя МВР да разбере какво правят луксозните автомобили в ромската махала. "Едва ли не се създава един нов вид аристокрация с тези луксозни автомобили в ромската махала на Пазарджик. Все повече ролята на МВР е, че трябва да си влязат в правомощията", призова Валерия Велева. МВР трябва да си свърши работата, защото на нас ни писна да има репортажи, скандали и нищо да не се случва, ядоса се тя. 

Валерия Велева заяви още, че съмненията за купуването на гласове винаги е било насочено към всички партии. "Институциите трябва да ни върнат доверието в изборния процес. Как да се случи това доверие, когато се въртим в един омагьосан кръг. След 1-2 години отново сме на избори. Ние стигаме до едно дъно, в което няма как да се оттласнем", посочи тя. 

Политическият анализатор Георги Лозанов отбеляза, че няма съмнение, че ДПС-Ново начало е амбицирано да направи голям политически обрат. Ако го постигат по пътя на привличане на симпатизанти - много добре, но проблем е, ако го постигат със средства на дълбоката власт, посочи Лозанов. "Аз виждам Делян Пеевски, който е говорител на Новото начало главно с доста агресивна политика и реторика спрямо ПП-ДБ и спрямо президента. Защо реториката срещу ПП-ДБ набира такава популярност", добави Лозанов. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него дали ПП-ДБ е реалният източник на вълната на омразата, защото ако не е това, остават механизмите на дълбоката държава. Георги Лозанов заяви, че проблемът става репутационен с купуването на гласове. 

Още: Сигнали за багажници с пачки, граждански арест и пари на калпак: Изборите в Пазарджик с висока цена (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
МВР Пазарджик цитати изборни нарушения Цитат на деня местни избори
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес