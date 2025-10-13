Духът от бутилката така е изпуснат, че няма как да се върне един нормален изборен процес

Думите от заглавието са на журналиста Валерия Велева, изречени в студиото на bTV по повод изборите за общински съветници в Пазарджик, където при над 94% обработени протоколи ДПС-Ново начало са първа политическа сила. По думите ѝ явно е, че залогът на изборите в Пазарджик е бил голям. Какво толкова има в Пазарджик, за да има такъв наплив за общински съветници? След като 600 кандидати не са успели да активират огромната част от избирателите, това означава пълно разслоение на политическия процес, посочи Велева. Още: Изборните измами в Пазарджишко и скъпите коли: МВР няма и не разпространява стикери

МВР да каже какво правят луксозните коли при ромите в Пазарджик

Още: Изборите в Пазарджик: МВР и прокуратурата още не са обвинили никого за купуване на гласове

Тя настоя МВР да разбере какво правят луксозните автомобили в ромската махала. "Едва ли не се създава един нов вид аристокрация с тези луксозни автомобили в ромската махала на Пазарджик. Все повече ролята на МВР е, че трябва да си влязат в правомощията", призова Валерия Велева. МВР трябва да си свърши работата, защото на нас ни писна да има репортажи, скандали и нищо да не се случва, ядоса се тя.

Валерия Велева заяви още, че съмненията за купуването на гласове винаги е било насочено към всички партии. "Институциите трябва да ни върнат доверието в изборния процес. Как да се случи това доверие, когато се въртим в един омагьосан кръг. След 1-2 години отново сме на избори. Ние стигаме до едно дъно, в което няма как да се оттласнем", посочи тя.

Политическият анализатор Георги Лозанов отбеляза, че няма съмнение, че ДПС-Ново начало е амбицирано да направи голям политически обрат. Ако го постигат по пътя на привличане на симпатизанти - много добре, но проблем е, ако го постигат със средства на дълбоката власт, посочи Лозанов. "Аз виждам Делян Пеевски, който е говорител на Новото начало главно с доста агресивна политика и реторика спрямо ПП-ДБ и спрямо президента. Защо реториката срещу ПП-ДБ набира такава популярност", добави Лозанов.

Според него дали ПП-ДБ е реалният източник на вълната на омразата, защото ако не е това, остават механизмите на дълбоката държава. Георги Лозанов заяви, че проблемът става репутационен с купуването на гласове.

