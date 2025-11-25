Студио Actualno:

Госпожо, за този месец заработихте надницата си от вашите благодетели, за да ми викате в лицето и да прекъсвате

25 ноември 2025, 10:55 часа 682 прочитания 0 коментара
"Госпожо, за този месец заработихте надницата си от вашите благодетели, за да ми викате в лицето и да прекъсвате всички останали." Тези думи на президентът Румен Радев дойдоха в отговор на т.нар. журналистка от т.нар. информационна агенция ПИК Цвети Борисова, която на няколко пъти прекъсна изявлението на държавния глава и брифинга му пред журналисти с викания и поредица от въпроси, свързани с "Лукойл" и договора с "Боташ".

Кои са "благодетелите" на въпросната, както и какво мисли президентът за предложения мирен план от Доналд Тръмп, четете ТУК.

Още: "Очевидно имат сериозен страх": Йотова за партията на президента и защо Пеевски и Борисов са притеснени

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Цитати Цитат Румен Радев
