"Госпожо, за този месец заработихте надницата си от вашите благодетели, за да ми викате в лицето и да прекъсвате всички останали." Тези думи на президентът Румен Радев дойдоха в отговор на т.нар. журналистка от т.нар. информационна агенция ПИК Цвети Борисова, която на няколко пъти прекъсна изявлението на държавния глава и брифинга му пред журналисти с викания и поредица от въпроси, свързани с "Лукойл" и договора с "Боташ".

