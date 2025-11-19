Ето това е казус - салата или синя зона

Думите от заглавието са на водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова - заради поскъпването на синя и зелена зона и увеличаването на обхвата им. Гости бяха общинският съветник от "Спаси София" Андрей Зографски и Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията.

7 пъти е поскъпнало менюто в ресторантите от 2012 до 2025 година, 3 пъти - автомобилите: Така Зографски оправда решението за синя и зелена зона. Но не стана въпрос защо вече има ограничено време да се ползва зона и никаква възможност да платиш за повече време.

Не приемам, че ще има зона в "Хаджи Димитър" и "Студентски град", защото кметът помолил - къде тук е обсъждането, попита Алибегов. Той отправи думите към Зографски, който увери, че била спазена наредбата и са проведени съответните обществени обсъждания.

Същевременно Зографски се съгласи, че там, където има граница между зона и "незона", проблемът с паркирането се прехвърля там, където няма зона. "Окей, вдигнете ни зоната - но направете първо паркингите", опонира Алибегов. Той е категоричен, че няма да се реши проблемът с паркирането, особено в центъра. И обеща да има ежедневни протести, ако няма промяна в решението.

