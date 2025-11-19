ГЕРБ са в ролята на данъчни на Пеевски (ВИДЕО)

Студио Actualno:

"Вчера на бюджетна комисия нито един депутат от ГЕРБ не се изказа да защити бюджета. Донякъде ги разбирам, защото ГЕРБ са в ролята на данъчни на Пеевски, а не на дясна партия",  каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с бюджета за 2026 г. Бившият министър на финансите вижда опит и бързене да се наложи по думите му "най-пагубния бюджет" с най-голямото увеличение на данъците от Жан Виденов насам. 

"Току-що парламентът гласува бюджеткът да влезе за разглеждане този петък в нарушение на Закона за публичните финанси, тъй като бюджетът не е минал през обсъждане с работодателските организации и синдикатите", заяви Василев. 

Вдигането на осигуровките

Асен Василев коментира и заложеното в бюджета за следващата 2026 година осигуровките за пенсии да се вдигат с 2%.

По думите му нито една фирма в частния сектор няма да увеличи заплатите, като им вземат парите за допълнителни данъци и осигуровки. "Това може да бъде предотвратено. Има ясен план, ние представихме един, работодателите представиха друга алтернатива. Те са сходни и могат да се обобщят в едно изречение - спират се парите за касичките, спират се парите за бухалките", каза Василев. ОЩЕ: Красен Станчев: Бюджет 2026 е илюзорен и нарисуван (ВИДЕО)

