Баце пак ги хлъзна

18 ноември 2025, 08:52 часа 593 прочитания 0 коментара
С чувство за хумор Бойко Борисов подхлъзна "Продължаваме промяната", като избра Румен Спецов за особен управител на "Луойл". Но това изцяло се вписва в тези отношения между ГЕРБ, "Новото начало" и ПП - те се арестуваха, гониха. Гросмайсторски ход е от страна на Борисов, защото българинът си казва, че "Баце пак ги хлъзна". Това коментира политологът Петър Чолаков в ефира на Нова телевизия.

Той е на мнение, че от Спецов абсолютно нищо не зависи. "Каквото кажат Борисов и Пеевски, това ще стане. Така е у нас. Нещата не се решават нито в съда, нито в Министерски съвет, нито се решават от премиера, а зависят от това, което кажат Борисов и Пеевски", заяви политологът.

Той смята, че интересът на Борисов и Пеевски е наистина нещата с "Лукойл" да се случат максимално добре. Притеснява се обаче, че може да има некомпетентност, защото през годините се е видяло, че компетентността не им е голямата сила. "Но като им видите биографиите, икономическите ходове, какво може да се очаква с такива хора, начело на държавата? Според мен е несъстоятелно, че Пеевски иска да ограби "Лукойл", посочи Чолаков. 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бойко Борисов Лукойл Лукойл Нефтохим Петър Чолаков Румен Спецов
