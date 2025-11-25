Големият въпрос е ще контролира ли Пеевски "Лукойл"

Думите от това заглавие са на социолога Първан Симеонов - той ги изрече в ефира на сутрешния блок на БНТ, където гостуваше с колежката си Боряна Димитрова. Двамата говориха по актуални въпроси от политическата среда в България.

Симеонов подчерта изрично, че Бойко Борисов донякъде злорадо се е похвалил във Facebook как властта се е справила с "Лукойл" и опасността американските санкции да спрат работата на рафинерията. Да, това беше много добър ход, страхотен - Румен Спецов хем е човек (бил) "на другата страна" (т.е. считан за човек на ПП-ДБ), хем е явно удобен на американците, добави Симеонов. Според него, няма съмнение, че Делян Пеевски търси начин да упражни контрол над бургаската рафинерия и бъдещето ѝ.

