"Трябва да изгори човек ли?": Васил Терзиев иска охрана за кмета на Бистрица

Настоявам компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов. Това написа в профила си във Facebook кметът на София Васил Терзиев след като в понеделник беше запалена колата и входа на къщата на Попов „При отправени заплахи, подадени сигнали и поредно извършено посегателство държавата е длъжна, макар и вече закъсняла, да гарантира сигурността му“, категоричен е столичният градоначалник.

ОЩЕ: Версията на кмета на Бистрица кой и защо подпали колата и дома му

По думите на Терзиев зад подобни атаки стои не само един избран представител, а семейство и деца, които живеят със страх. „Публичната длъжност не трябва да е присъда за близките ти“, добавя той.

Терзиев смята, че кметовете - независимо от партията и политическия им цвят - трябва да работят спокойно. „Ние сме най-близо до хората и когато един кмет бъде сплашван, това е натиск върху цялата общност. В последните години видяхме различни форми на атаки - срещу мен, срещу Благомир Коцев, продължават и тези срещу Самуил Попов“, припомня той.

ОЩЕ: Петима са в ареста след палежа на автомобила на кмета на село Бистрица

И пита: „Какво още трябва да се случи, за да има превенция? Да изгори човек? Държавата не трябва да чака трагедия, за да действа. Ресурсът за охрана трябва да бъде насочен там, където има реален риск - към служителите, които са обект на заплахи заради работата си, вместо към самозабравили се депутати, които ги е страх да посрещнат "народната любов" на улицата, смята Терзиев.

Настоявам компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов. При отправени заплахи,... Публикувахте от Васил Терзиев в Понеделник, 16 февруари 2026 г.