Цветан Цветанов за конфликтите отвътре: Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ

17 февруари 2026, 9:31 часа 356 прочитания 0 коментара
Цветан Цветанов за конфликтите отвътре: Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ

Борисов доведе ГЕРБ до състояние на ерозия, която ще се увеличава. В момента ГЕРБ се крепи на хора, които с нищо не са допринесли за изграждането на партията в реалния живот. Това заяви Цветан Цветанов, бившият най-доверен човек на Бойко Борисов в ГЕРБ и вътрешен министър в първия кабинет на ГЕРБ.

"Сачева беше кандидат от Хасковския район през 2013 г., работеше срещу Делян Добрев и искаше Борисов да е в затвора. Дончев я направи зам.-министър. А Делян Добрев като основен говорител на ГЕРБ по няколко теми в последните години си спечели доверието на много симпатизанти. И в регионален аспект беше решаващ фактор, защото беше разпознаваем и не губеше връзката с избирателите", каза още Цветанов.

Делян Добрев и Борисов били в конфликт от месеци

Той коментира разрива на Добрев с ГЕРБ.

"Доколкото имам информация, конфликтът между Бойко Борисов и Делян Добрев е назрявал от няколко месеца и в после 10 дни е бил по-интензивен. Добрев няма да напусне ГЕРБ, но предполагам, че няма да бъде от редиците на кандидатите на ГЕРБ за новия парламент", прогнозира бившият вътрешен министър и основател на партия "Републиканци за България".

Той обяви, че и преди Добрев си е тръгвал заради конфликт, но той го е защитил от парламентарната трибуна. След това Борисов натиснал Добрев през пиарите си Севда и Никола да подаде ново заявление и така се е върнал в ГЕРБ.

Мрачни изборни прогнози

Цветанов заяви по отношение на 9-процентната разлика в социологическите проучвания между ГЕРБ и проекта на бившия президент Румен Радев, че това не е оттласкване на ГЕРБ от ДПС-НН.

"Няма как Борисов да се оттласне, защото той вкара ГЕРБ в тази спирала на ерозия и трябва да си понесе отговорността заедно с хората, с които управляваха. Досега всеки с различно мнение, излязъл от ГЕРБ, трябваше да бъде омаскарен. Предполагам, че Делян Добрев до изборите няма да предприеме нищо, но с неговото неучастие в изборите е започнал процесът на оттегляне от ГЕРБ и много привърженици ще се оттеглят. И смятам, че този процент на социолозите може да бъде по-голям", коментира Цветанов пред БНР.

По думите му "трябва да се носи отговорност за резултатите от сега".

Според Цветанов не е нормално Костадин Ангелов, който не е бил одобряван заради корупционни скандали около Александровска болница, сега да е придобил сила.

"Ангелов, Сачева, Тома Биков нямат нищо общо с ГЕРБ, а и виждате, че един Даниел Митов, добре позициониран във външен план, когато отиде в ГЕРБ и беше водач на листа през 2021 г., за мен това е конформистко поведение, за да получаваш позиции, но когато има колапс в министерството, трупаш негатив за партията", каза още Цветанов.

