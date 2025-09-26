Войната в Украйна:

Живеем във време, в което напук на българските политици, има хора, които отмиват срама

26 септември 2025, 06:25 часа 195 прочитания 0 коментара
Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на bTV Златимир Йочев. Те са посветени на младите мъже от националния ни отбор по волейбол, които показаха дух, талант и красива игра, за да постигнат знаменит обрат от 0:2 на гейма срещу САЩ на световното първенство по волейбол - Още: Велико! България сътвори феноменален обрат срещу САЩ и влезе в топ 4 на света във волейбола

Йочев си пожела да стигнем възможно най-напред на първенството и да имаме повод да излезем по улиците, така да се каже, за да отпразнуваме нещо хубаво. А проф. Георги Рачев също си пожела да забравим с помощта на волейболистите ни вродения ни нихилизъм.

Ивайло Ачев
