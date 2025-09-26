Живеем във време, в което напук на българските политици, има хора, които отмиват срама

Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на bTV Златимир Йочев. Те са посветени на младите мъже от националния ни отбор по волейбол, които показаха дух, талант и красива игра, за да постигнат знаменит обрат от 0:2 на гейма срещу САЩ на световното първенство по волейбол - Още: Велико! България сътвори феноменален обрат срещу САЩ и влезе в топ 4 на света във волейбола

Йочев си пожела да стигнем възможно най-напред на първенството и да имаме повод да излезем по улиците, така да се каже, за да отпразнуваме нещо хубаво. А проф. Георги Рачев също си пожела да забравим с помощта на волейболистите ни вродения ни нихилизъм.