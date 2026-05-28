Двойно ужилване: Ръст в цените и спад в човечността

Справедливата цена е различна в съзнанието на всеки потребител. За даден клиент тя е тази, която той би платил за една стока според това как оценява не само нейните характеристики, но и начина на предлагане, на обслужване, средата, в която това се случва, и разбира се - неговите финансови възможности. Както казваме, че няма обща инфлация, а лична на всеки един от нас, по същия начин това се отнася и за т.нар. "справедлива цена". Така основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова коментира в ефира на Bulgaria ON AIR едно от най-обсъжданите понятия през последните седмици.

Според експерта, при усилията за ограничаване на икономически необоснованото повишаване на цените акцентът трябва да е върху мярката забрана за увеличаване на цените без наличие на обективни икономически фактори, а не върху глобите. Това е и предложението, което Руменова е изпратила до Народното събрание и вносителя на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите между първо и второ четене, който предвижда удължаване с една година на мерките за контрол срещу неоснователното поскъпване на стоките и услугите. Днес изтича срокът за становища от заинтересованите страни.

"Нежеланието на недобросъвестните търговци да реагират адекватно при възникване на казус е това, което в най-голяма степен възмущава клиентите", подчерта Руменова.

"В търговията със стоки, но най-вече с услуги, винаги може да се породи спор, въпросът е какво се предприема, за да се реши той и накрая всички да останат удовлетворени. Хората често недоволстват срещу бланкетните отговори, които получават. Срещу липсата на човешко присъствие, когато отнесат проблема си към представителя на търговеца. Освен това, ние нерядко се осланяме на навика, когато пазаруваме. Дори да сме недоволни някога, пак се връщаме там. Изкуството да бъдеш „професионален потребител“ е да можеш да преценяваш всяка една покупка в момента, в който я правиш, да не робуваш на марки", каза още тя.

Преди началото на активния летен туристически сезон Руменова отправи апел към търговците: "Дори да не успяват винаги да осигурят условията за идеалното предоставяне на услугата или да намерят най-добрите продукти, когато потребителят има някаква претенция, да го чуят и да направят необходимото да я удовлетворят, когато тя е основателна".