Двойно ужилване: Ръст в цените и спад в човечността

Справедливата цена е различна в съзнанието на всеки потребител. За даден клиент тя е тази, която той би платил за една стока според това как оценява не само нейните характеристики, но и начина на предлагане, на обслужване, средата, в която това се случва, и разбира се - неговите финансови възможности. Както казваме, че няма обща инфлация, а лична на всеки един от нас, по същия начин това се отнася и за т.нар. "справедлива цена". Така основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова коментира в ефира на Bulgaria ON AIR едно от най-обсъжданите понятия през последните седмици.
Според експерта, при усилията за ограничаване на икономически необоснованото повишаване на цените акцентът трябва да е върху мярката забрана за увеличаване на цените без наличие на обективни икономически фактори, а не върху глобите. Това е и предложението, което Руменова е изпратила до Народното събрание и вносителя на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите между първо и второ четене, който предвижда удължаване с една година на мерките за контрол срещу неоснователното поскъпване на стоките и услугите. Днес изтича срокът за становища от заинтересованите страни.
"Нежеланието на недобросъвестните търговци да реагират адекватно при възникване на казус е това, което в най-голяма степен възмущава клиентите", подчерта Руменова.
Преди началото на активния летен туристически сезон Руменова отправи апел към търговците: "Дори да не успяват винаги да осигурят условията за идеалното предоставяне на услугата или да намерят най-добрите продукти, когато потребителят има някаква претенция, да го чуят и да направят необходимото да я удовлетворят, когато тя е основателна".