Америка се променя: До 2050 г. за първи път ще остане без бяло мнозинство

Очаква се до 2050 г. Съединените щати да се превърнат в страна без бяло мнозинство за първи път в историята. Прогнозира се, че масивни демографски промени ще променят Америка поради международната и вътрешната миграция, както и намаляващата раждаемост. През 1980 г. белите американци са съставлявали 80% от населението на САЩ. До 2050 г. се очаква тази цифра да падне до 47%, а до 2060 г. - до 44%, показват данните на Американската служба за преброяване на населението.
Драстични демографски промени
Прогнозира се, че до 2050 г. в още 10 щата на САЩ бялото население ще се превърне в малцинство, пише New York Post. Сред тях са Ню Йорк, където се очаква бялото население да спадне до 46%, Ню Джърси – 37%, Кънектикът – 45%, Делауеър – 47%, Флорида – 39%, Джорджия – 37%, Аризона – 43%, Илинойс – 49%, Оклахома – 49% и Вашингтон – 49%.
Промените ще засягат и Аляска, където белите ще спаднат до 50% от населението до 2060 г., Луизиана – 51%, Масачузетс – 46%, Минесота – 51%, Мисисипи – 51%, Северна Каролина – 49%, Род Айлънд – 47% и Вирджиния – 47%.
Щатът с най-малко етническо разнообразие в САЩ е Западна Вирджиния, където през 2020 г. 89% от населението е било от бялата раса. До 2050 г. този процент се очаква да намалее незначително до 86%.