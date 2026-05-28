Войната в Украйна:

Америка се променя: До 2050 г. за първи път ще остане без бяло мнозинство

28 май 2026, 9:21 часа 134 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Америка се променя: До 2050 г. за първи път ще остане без бяло мнозинство

Очаква се до 2050 г. Съединените щати да се превърнат в страна без бяло мнозинство за първи път в историята. Прогнозира се, че масивни демографски промени ще променят Америка поради международната и вътрешната миграция, както и намаляващата раждаемост. През 1980 г. белите американци са съставлявали 80% от населението на САЩ. До 2050 г. се очаква тази цифра да падне до 47%, а до 2060 г. - до 44%, показват данните на Американската служба за преброяване на населението.

ОЩЕ: "Подмяна на населението": Как думи на Тръмп за "ремиграция" наляха в мелницата на крайнодесните в Германия?

Драстични демографски промени

Прогнозира се, че до 2050 г. в още 10 щата на САЩ бялото население ще се превърне в малцинство, пише New York Post. Сред тях са Ню Йорк, където се очаква бялото население да спадне до 46%, Ню Джърси – 37%, Кънектикът – 45%, Делауеър – 47%, Флорида – 39%, Джорджия – 37%, Аризона – 43%, Илинойс – 49%, Оклахома – 49% и Вашингтон – 49%.

Промените ще засягат и Аляска, където белите ще спаднат до 50% от населението до 2060 г., Луизиана – 51%, Масачузетс – 46%, Минесота – 51%, Мисисипи – 51%, Северна Каролина – 49%, Род Айлънд – 47% и Вирджиния – 47%.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Щатът с най-малко етническо разнообразие в САЩ е Западна Вирджиния, където през 2020 г. 89% от населението е било от бялата раса. До 2050 г. този процент се очаква да намалее незначително до 86%.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Население САЩ демографски проблем демографско развитие
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес