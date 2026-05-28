Америка се променя: До 2050 г. за първи път ще остане без бяло мнозинство

Очаква се до 2050 г. Съединените щати да се превърнат в страна без бяло мнозинство за първи път в историята. Прогнозира се, че масивни демографски промени ще променят Америка поради международната и вътрешната миграция, както и намаляващата раждаемост. През 1980 г. белите американци са съставлявали 80% от населението на САЩ. До 2050 г. се очаква тази цифра да падне до 47%, а до 2060 г. - до 44%, показват данните на Американската служба за преброяване на населението.

Драстични демографски промени

Прогнозира се, че до 2050 г. в още 10 щата на САЩ бялото население ще се превърне в малцинство, пише New York Post. Сред тях са Ню Йорк, където се очаква бялото население да спадне до 46%, Ню Джърси – 37%, Кънектикът – 45%, Делауеър – 47%, Флорида – 39%, Джорджия – 37%, Аризона – 43%, Илинойс – 49%, Оклахома – 49% и Вашингтон – 49%.

🇺🇸 By 2050, the United States is expected to become a country without a white majority for the first time in history



Massive demographic shifts are projected to reshape America due to international and domestic migration, as well as declining birth rates.



Промените ще засягат и Аляска, където белите ще спаднат до 50% от населението до 2060 г., Луизиана – 51%, Масачузетс – 46%, Минесота – 51%, Мисисипи – 51%, Северна Каролина – 49%, Род Айлънд – 47% и Вирджиния – 47%.

Щатът с най-малко етническо разнообразие в САЩ е Западна Вирджиния, където през 2020 г. 89% от населението е било от бялата раса. До 2050 г. този процент се очаква да намалее незначително до 86%.