Кремъл не е метеорологична служба, която обяснява откъде духа вятъра (ВИДЕО)

Кремъл не е метеорологична служба, която обяснява откъде духа вятъра", каза заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов във връзка с последните руски атаки срещу търговски кораби в икономическата зона на България в Черно море. Припомняме, че днес, 13 октомври 2026 г., бяха ударени два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Само седмица преди това имаше КСНС за първия удар в икономическата ни зона, но тогава не държавате не каза категорично, че атаките са руски, тъй като няма доказателство, а днес се стигна до привикване на руския посланик при премиера Радев.

Той напомни, че миналата седмица от ГЕРБ са предупредили до какво ще доведе това беззъбо поведение към агресора от КСНС.

"Беззъбото, мекушаво, доброжелателно отношение към агресията винаги води към едно - до увеличаване на агресията", добави още Митов.

ГЕРБ: Докато управлявахме ние, такива инциденти нямаше

"Докато управлявахме ние, такива инциденти нямаше. Нямаше, защото другата страна знаеше, че ще реагираме и ще задействаме тези механизми. Ние ще искаме оставки, въпросът е какво става със сигурността ни. Те готови ли са да имат някаква адекватна реакция или ще продължават така лежерно", смята още Митов.

"До миналата година когато управляваше ГЕРБ - подобни инциденти не е имало и това не е било плод на случайност, а именно на факта, че ние сме употребявали всички и национални и международни механизми, за да заявим, че няма да толерираме подобно поведение", добави бившият външен министър в кабинета "Желязков" и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев. ОЩЕ: Украйна избухна за поразените кораби: Русия удря почти в България, умишлено пренебрегва живота на хората