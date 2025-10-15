Войната в Украйна:

"Много партии се опитаха да отхапят от ГЕРБ, но ние сме железни, а от желязо не се хапе лесно", каза външният министър Георг Георгиев пред журналисти в Перник по повод резултатите от изборите в Пазарджик и прогнозите, че е отхапано от ГЕРБ. Припомняме, че в Пазарджик имаше частичен местен вот за Общински съвет, на който "ДПС - Ново начало" стана първа сила, а ГЕРБ бяха на шесто място и отнесоха много критики и подигравки, което ядоса лидера Бойко Борисов и той вчера заплаши правителстото и заговори за преформатиране на кабинета и се закани, че ГЕРБ няма да крепи кворума. 

Заседанието на парламента се провали

Припомняме, че днес заседанието на парламента се провали. С други думи - заканата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че партията му повече няма да осигурява кворум за заседанията на Народното събрание, даде резултат. Планираното заседание в сряда пропадна – в залата се регистрираха едва 61 депутати при нужни 121. Нито един представител на управляващите (ГЕРБ, "ДПС-Ново начало, "Има такъв народ" и БСП) не се появи на пленарното заседание. След като председателят на парламента Наталия Киселова констатира липсата на кворум, тя насрочи следващото заседание за четвъртък, 16 октомври. В този момент депутатите от "Възраждане" започнаха да скандират "оставка". ОЩЕ: За да няма тежка зима: ПП-ДБ с призив към кабинета да побърза с бюджета преди да е паднал (ВИДЕО)

