Ние оставаме единствената глобална суперсила в света, най-могъщата държава на Земята

Думите от заглавието са на американския държавен секретар Марко Рубио, като той ги изрече на изслушване в Конгреса. Рубио говори как доларът си остава резервната световна валута, а "езикът ни" (всъщност английският език) се използва изключително много по света за бизнес транзакции. Това обаче не струвало много, ако тази сила не се използва за защита на хората, които са построили всичко това, добави той и не забрави да каже, че американската армия е най-силната, позната на човечеството.
Marco Rubio:— Clash Report (@clashreport) June 2, 2026
We remain the world's sole global superpower, the most powerful country on Earth.
We have the largest economy, we have the most powerful military ever known to man, our dollar remains the reserve currency of the world. Our language is used extensively throughout… pic.twitter.com/xub3PKKvej
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