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Ние оставаме единствената глобална суперсила в света, най-могъщата държава на Земята

03 юни 2026, 6:39 часа 362 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ние оставаме единствената глобална суперсила в света, най-могъщата държава на Земята

Думите от заглавието са на американския държавен секретар Марко Рубио, като той ги изрече на изслушване в Конгреса. Рубио говори как доларът си остава резервната световна валута, а "езикът ни" (всъщност английският език) се използва изключително много по света за бизнес транзакции. Това обаче не струвало много, ако тази сила не се използва за защита на хората, които са построили всичко това, добави той и не забрави да каже, че американската армия е най-силната, позната на човечеството.

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цитати Марко Рубио суперсила
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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