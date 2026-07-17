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Радев се опитва да се прави на Тръмп

17 юли 2026, 8:37 часа 653 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Радев се опитва да се прави на Тръмп

Румен Радев се опитва да се прави на Доналд Тръмп. Американският президент на харесва "Коалицията на желаещите" и Радев не я харесва. Това мнение изрази Мирослав Севлиевски в ефира на Нова телевизия. По-рано тази седмица премиерът каза в Париж, че "мястото на България не е в "Коалицията на желаещите".

Но няколко дни след неговото изказване в Киев министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в т.нар. "Коалиция на желаещите" за Украйна. От МВнР отрекоха тя да е подписвала такъв документ, но на сайта на украинското външно министерство информацията за това е съвсем ясна. Още: Как външният ни министър ангажира България с "Коалицията на желаещите" докато МВнР отрича (СНИМКИ)

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Доналд Тръмп Румен Радев Мирослав Севлиевски коалиция на желаещите
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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