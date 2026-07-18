Огромна част от хората очакваха Радев да се държи смело, а вместо това виждат страхливо и безотговорно поведение

Думите от заглавието са на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, изречени в студиото на БНТ. Той отправи остри критики към министър-председателя Румен Радев заради участието на България в декларацията за Украйна, определяйки поведението му като "двойствено" и "лицемерно". Пред БНТ Костадинов коментира още риска от ескалация на войната, политиката на страната към НАТО, промените в Изборния кодекс и подготовката на партията за президентските избори. Още: "Не следвай неверниците": Иран се подигра с България чрез "Възраждане"

Според Костадинов декларацията от Киев показва разминаване между публичните послания на премиера у нас и действията му пред международните партньори:

Няма подпис, защото не е нужно да има такъв

Снимка: БГНЕС

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"Няма подпис, защото не е нужно да има подпис. Самият факт, че си дал съгласие държавата ти да бъде включена в декларацията, означава, че я подкрепяш. Опитът на Радев за пореден път да излъже и да манипулира българите беше много срамен. В чужбина говори едно, а в България – друго. Когато имаш различно говорене навън и у нас, това показва или страх от партньорите, или страх от собствените избиратели."

По думите му разочарованието сред хората, подкрепили Радев, нараства.

Костадинов заяви, че България реално продължава досегашната си политика в подкрепа на Украйна, независимо от публичните изявления на правителството. "България продължава да подпомага Украйна. В бюджета са заложени средства за помощ, страната ни участва във всички решения на НАТО и Европейския съюз, а оръжие продължава да се изнася. Това, което се говори пред българската публика, няма нищо общо с реалната политика", каза лидерът на "Възраждане".

Според него няма разлика между настоящото и предишните управления по отношение на външната политика. "Няма разлика между политиката на Радев, Желязков, Борисов, Пеевски или Кирил Петков. Това е една и съща политика, опакована по различен начин", посочи Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" предупреди и за риск от по-нататъшна ескалация на войната в Украйна. "Говорим за риск от Трета световна война. Удълбочава се пристанище Варна, за да могат да влизат по-големи военни кораби. Подготвя се летище София да бъде използвано като американска база. Всичко това показва подготовка за ескалация, а не за мир", каза Костадинов.

Той допълни, че не вярва българските институции да получат навременна информация, ако бъдат взети подобни решения. "Ако случайно решат да направят такова нещо, бъдете сигурни, че няма да ни кажат. Българският политически елит е доказал, че изпълнява нареждания, вместо да защитава националния интерес", добави партийният лидер.

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Костадинов разкритикува и приетите промени в Изборния кодекс, които позволяват по-широко гласуване извън Европейския съюз:

"За мен това е национално предателство. Турските служби организират и насочват този вот. Това е известно от години. В повечето европейски държави се гласува само в дипломатическите представителства, а не в произволни помещения."

В същото време той подчерта, че подкрепя правото на българите зад граница да гласуват. "Нямам нищо против хората, които са заминали в чужбина и искат да запазят връзката си с България. Но тези, които не говорят български, не могат да четат на български и нямат реална връзка със страната, нямат моралното право да определят бъдещето ѝ", каза още Костадинов.

По темата за бюджета лидерът на "Възраждане" заяви, че партията вече е внесла предложения между първо и второ четене, но не очаква те да бъдат приети. "Правителството обещаваше административна реформа и съкращаване на разходите, а прави точно обратното – увеличава администрацията и тегли нови кредити. Продължава политиката на предишните управляващи", посочи Костадинов.

Запитан дали ще бъде кандидатът на "Възраждане" за президент, Костадинов не даде категоричен отговор. "Имаме няколко кандидатури, които се обсъждат. Възможно е да не съм кандидат, възможно е и да съм. Решението ще бъде взето от организацията през септември", каза още той.

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