Ние сме единствената държава, която вместо да си ваксинираме децата против грип, затваряме детските градини и училищата за 2-3 седмици

23 септември 2025, 07:34 часа 418 прочитания 0 коментара
Думите от заглавието са на известния общопрактикуващ лекар Гергана Николова.

Сега, октомври, е точният момент да се постави противогрипна ваксина. Може да сложим и по-късно, дори декември, обаче е важно тогава да има ваксини, уточни Николова пред БНТ.

Общопрактикуващият лекар говори и за други ваксини - например срещу варицела. Предстои тя да стане задължителна - с два приема. Д-р Николова се възмути и заради "бабешката" традиция да се събират болни от варицела със здрави деца.

Когато няма превенция и допускаме определени вируси, стигаме до по-голяма употреба на антибиотици заради вторични, бактериални инфекции, а оттам - антибиотична резистентност.

