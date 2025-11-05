Любопитно:

Никой не се преструва, че няма проблем с дефицита - просто се преструват, че може да се реши сам

05 ноември 2025
Никой не се преструва, че няма проблем с дефицита - просто се преструват, че може да се реши сам

Думите от заглавието са на икономиста Георги Вулджев, който подчерта следните важни моменти в проекта за бюджет за 2026 година - че с данъците нямаме проблеми, по-точно със събирането им, проблемите са в разходната част.

Дори не беше нужно сега да се свалят заплати, можеше просто да бъдат индексирани само с инфлацията - в министерствата, където са с най-голям ръст, каза Вулджев пред БНТ.

Бившият министър на икономиката Лъчезар Борисов, който е верен кадър на ГЕРБ, защити проектобюджета - след като и работодателските асоциации, бизнеса и синдикатите са недоволни, значи финансовото министерство се било справило. Борисов дори не видя по-голям дефицит от 3% в реалността, а не на хартията, на която Теменужка Петкова и подчинените ѝ пишат бюджети. Показателно е, че и водещите на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов и Христина Христова полушеговито казаха, че търсели икономист, който да е от поне нещо доволен в проекта за бюджет 2026, но не са открили такъв.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
