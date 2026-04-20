“Радев може да прави електорални чудеса, надявам се, че няма да прави геотектонични и да ни премести като шестнадесета република в Сибир“

“Добре, може да прави електорални чудеса Румен Радев, надявам се, че няма да прави геотектонични и да премести държавата като шестнадесета република в Сибир“.

Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов в отговор на въпрос колко може да ни приближи към Евразия и Русия победителят в парламентарните избори експрезидентът Румен Радев:

Още: Кремъл: Окуражени сме от думите на Радев за диалог с Русия

“Ако се доверим на формалната вербална страна на въпроса, не би трябвало да залитаме наляво към Съветския съюз, или Руската федерация в моментната си битност. Но, по делата им ще ги познаем.

На декларативно ниво сме суверенисти, евроскептици, но твърди европейци и натовски съюзници. Аз ще бъда първият човек сигурно в човешката история, който ще бъде щастрив, когато не е прав.

Още: "Ройтерс": Евроскептик яхна антикорупционната вълна в България

И го казвам най-отговорно. Тъй като ми писна да ми задават въпроса какво срещу този, срещу онзи. Не, в България аз тук не съм на гости, искам тук да живея добре. Ако исках да съм другаде, щях да съм другаде.

Така че ако може този път този, който е победил в изборите да почне да изпълнява това, което е обещал. За разнообразие.“

Още: Големият победител: Елена Дариева обясни какво ще предложи Радев (ВИДЕО)