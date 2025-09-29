Войната в Украйна:

Румен Радев не може да направи революция

Ако Румен Радев дойде на власт, няма да настъпи революция. Спомнете си какво се случи с НДСВ. Царят дойде с цялата си осанка и зад него се наредиха едни олигарси, които му изядоха целия авторитет. Същото ще се случи с президента Радев. Той да не си мисли, че като дойде и изведнъж България ще се промени, така че да няма вече олигарси, които да застанат зад него. Няма такова нещо. Няма революция. Корупцията не се бори с избирането на нов политик. Това каза политологът проф. Румяна Коларова в ефира на Нова телевизия.

Тя смята, че президентът няма да може да разчита на подкрепа от страна на ПП-ДБ или ГЕРБ, защото за Радев да отидеш на парада в Москва и да имаш връзки на сътрудничество с партията на Путин е  приемлив ход.

 

Политологът Слави Василев е на мнение, че президентът, с свой политически проект, има потенциал да стане първа политическа сила. "Оттам-нататък в парламента има други политически сили, които биха могли в лицето на опозицията да работят с Радев", отговори й той.

Виолета Иванова
