Гилфойл спешно в България: Срещна се с Йотова и енергийния министър за Вертикалния газов коридор (СНИМКИ)

29 май 2026, 21:41 часа 904 прочитания 0 коментара
Снимка: Х/Ambassador Kimberly Guilfoyle
Американският посланик в Гърция - небезизвестната Кимбърли Гилфойл е била на срещи в Бългрия във връзка с Вертикалния газов коридор, става ясно от нейна публикация в платформата Х. Заедно с нея у нас е бил и бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани. Тя е провела срещи с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери, като не се уточнява точно кои. 

"Обсъдихме възможности за напредък в постигането на нашите общи енергийни приоритети.  Съединените щати работят с Гърция, България и други партньори в региона за постигане на споделена визия за енергийна сигурност по Вертикалния газов коридор", посочва още в поста си Гилфойл.

Това не е първото посещение на Кимбърли Гилфойл в България. Припомняме, че в началото на април тя анонсира визитата си за кръгла маса на румънското правителство на The Economist и дискусии с регионални партньори относно укрепването на енергийната сигурност по вертикалния коридор.

Страната ни е стратегическа площадка

Припомняме, че по време на Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която се провежда във Вашингтон на 24 и 25 февруари енергийните министри на 12 европейски държави и Съединените щати подписаха Съвместно изявление за повишаване сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа. Съгласно това изявление, България е утвърдена като основна транзитна и инфраструктурна държава в рамките на Вертикалния газов коридор.

Тоест, нашата страна е стратегическа "площадка" между втечнения газ, идващ от Гърция, и пазарите на Централна и Източна Европа. Сред подписалите са България, Гърция, Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и САЩ – държави, които търсят по-сигурни, по-предвидими и по-независими енергийни решения за региона.

Илияна Йотова Гърция САЩ американски посланик Ива Петрова Вертикален газов коридор
Деница Китанова Редактор
