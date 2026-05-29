Две българки на финалите на Европейското по художествена гимнастика. Какво предстои? (ВИДЕО)

България, в лицето на Стилияна Николова и Ева Брезалиева, е с две финалистки и 7 от 8 възможни финала в индивидуалната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна от 27 до 31 май 2026. След днешния състезателен ден Стилияна Николова зае 3 място, а Ева Брезалиева е 7-ма в квалификациите за индивидуалния многобой.

Скандал на Световната купа в София: Руска гимнастичка обърна гръб на украинското знаме (ВИДЕО И СНИМКА)

Многобой

Припомняме, че това е квалификация за многобоя, в който се класират първите 20 гимнастички както и квалификация за финалите на уредите. За класиране във финала за многобоя днес се вземаха трите най-високи оценки на всяка гимнастичка. Настоящето Европейско първенство е с нов формат, съгласно който във финала за многобоя първите 20 гимнастички утре ще играят съчетания с обръч и топка, а след това първите десет класирали се, ще намерят място в т.нар. супер финал и само те ще играят с бухалки и с лента. Останалите гимнастички ще приключат участието си след първата фаза. Абсолютната европейска шампионка ще бъде определена от десетката в супер финала и ще се вземат и 4-те оценки на всяка гимнастичка.

Още: България води колоната на Евро 2026, момичетата ни без конкуренция в многобоя

Финали

България ще има 7 финала при индивидуалното в неделя - Стилияна Николова ще играе на всичките 4 уреда, а Ева Брезалиева ще участва на 3 финала - обръч, топка и лента. Стилияна се класира на финала на обръч с 4-ти резултат, а Ева се класира с осма оценка.

Във финала на топка Стили е най-висока оценка, а Ева е с четвърти по сила резултат, на бухалки също оценката на Стили е най-висока, а само 50 хилядни разделиха Ева от участие на финала. На лента Стили намери място във финала с пети резултат, а Ева се класира седма на уреда.

Отборна надпревара

Още: Да унижиш жертвата. FIG стъпка украинските гимнастички, сцената е България (СНИМКИ И ВИДЕО)

В отборната надпревара България е водач във временното класиране, пред тимовете на Италия и Израел. Тук за класирането се сумират резултатите на индивидуалните гимнастички - 8 съчетания плюс двете изигравания на ансамбъла от квалификациите. Така на базата на този общ сбор се определя Отборният европейски шампион, обясняват от Българската федерация по художествена гимнастика.

Федерации срещу падането на ограниченията срещу руските гимнастици. Ще има ли реакция?

Европейското първенство е квалификация за Световното. Първите 12 отбора имат право да участват на Световното първенство с пълни отбори, а останалите държави - с по една гимнастичка.

Страхотно! Българка е европейска шампионка за девойки в художествената гимнастика