Прогноза за времето - 30 май 2026 г. (събота)

29 май 2026, 21:06 часа 343 прочитания 0 коментара
Снимка: Thinkstock
На 30 май 2026 г. ще духа слаб вятър от запад. Над страната ще преобладава слънчево време, след пладне с временни увеличения на облачността. Над Рило-Родопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд, в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24° и 29°, в София - около 24°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

В планините

Преди обяд над планините ще преобладава слънчево време, след пладне главно над Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Ще се понижава и ще доближи средната стойност.

Над Черноморието

Над Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. По северното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там краткотрайно ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°-25°. Температурата на морската вода е между 16° и 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Евгения Чаушева Редактор
