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Руснаците, чакащи на опашки за бензин навсякъде в Русия, могат да видят, че тяхната тридневна война вече е в петата си година

30 юни 2026, 7:23 часа 895 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Руснаците, чакащи на опашки за бензин навсякъде в Русия, могат да видят, че тяхната тридневна война вече е в петата си година

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски и са част от традиционното му вечерно видеообръщение. Зеленски уточни, че Путин може да говори колкото си иска по телевизията, че контролира всичко, че има бензин, че руските министри са достатъчно компетентни - обаче нещата са други:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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