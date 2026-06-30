Руснаците, чакащи на опашки за бензин навсякъде в Русия, могат да видят, че тяхната тридневна война вече е в петата си година

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски и са част от традиционното му вечерно видеообръщение. Зеленски уточни, че Путин може да говори колкото си иска по телевизията, че контролира всичко, че има бензин, че руските министри са достатъчно компетентни - обаче нещата са други:
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QUOTE OF THE DAY ©— NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026
“Russians themselves, standing in gasoline queues across different regions of Russia, can see that their ‘three-day war’ is now in its fifth year,” — Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/xnMWB4Re5O
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